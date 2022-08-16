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Son dakika haberi | Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Karmen Aksoy'u transfer etti

Son dakika haberi | Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Karmen Aksoy'u transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni sezon transferlerini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, genç orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2003 doğumlu, 1.92 metre boyundaki orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Vakıfbank altyapısında yetişen, geçtiğimiz sezon Vakıfbank A Takımında mücadele eden Karmen Aksoy, 2022-2023 sezonunda takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Karmen Aksoy'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA / Fatih Erel - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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