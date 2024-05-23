Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, 50 ilden 959 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 'sanda' ve 'taolu' kategorilerinde mücadele ediyor.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 sporcu mücadele ediyor.

"Sanda" kategorisinde minderde rakipleriyle kıyasıya yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalışıyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Türkiye Sakarya Spor Spor Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title