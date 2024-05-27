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Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo: Bu akşam ağlayacağız, ama yola devam edeceğiz

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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Panathinaikos AKTOR'a mağlup olan Real Madrid'in başantrenörü Chus Mateo, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın ağlayacaklarını ancak sonraki gün ayağa kalkarak yola devam edeceklerini söyledi. Mateo, Panathinaikos'u tebrik ederek, Yunanistan ekibinin kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Panathinaikos AKTOR'a 95-80 mağlup olan Real Madrid'de başantrenör Chus Mateo, bu akşam ağlayacaklarını ancak sonraki gün ayağa kalkarak yola devam edeceklerini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateo, Panathinaikos'u tebrik ederek, Yunanistan ekibinin kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Ergin Ataman'ın öğrencilerinin ikinci yarıda çok iyi oynadığının altını çizen Mateo, "Maça bakacak olursak, son derece zorlu geçen normal sezonun sonunda harika bir iş çıkardık. Ama bu akşam tek bir maç söz konusuydu, bu da şampiyonluk maçıydı. Bu maçta kazanırsanız ucunda kupa var ama kaybederseniz, iyi bir iş yapıp yapmadığını düşünürsünüz. Bence iyi bir iş yaptık. 2 yıl üst üste şampiyon olmak kolay değil. Son 3 dakikaya kadar mücadele ettik. Bu bölümde geri dönüş yapmak zordu. İlk yarıda mükemmel şekilde savunmada ne yapmamız gerektiğini anladık ve iyi iş çıkardık. Ancak onların da çok iyi oyuncuları var. İkinci yarıda daha agresif ve fiziksel oynadılar. Biz de enerjimizi kaybetmeye başladık, dışarıdan çok fazla şut attık. Kostas Sloukas, öyle zor anda 2-3 şut soktu ki, oyunda fark oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Yola devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Mateo, Barcelona maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şimdi sürekli ağlamanın zamanı değil. Evet bu akşam ağlayacağız ve sonraki gün ayağa kalkacağız. Real Madrid karakterinin ne olduğunu herkese göstermemiz gerekiyor. Rakibi tebrik edip yola devam edeceğiz. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İkinci yarı itibarıyla oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık, maçın başındaki disiplini gösteremedik. Bu noktada sahada kimin olduğunun önemi yok. Bazı güzel ve doğru şutlar da bulduk. Ama rakip özellikle şutlarda isabet sağlamaya başladıktan sonra biraz kafamız karıştı ve ilk yarıdaki performansı gösteremedik."

Chus Mateo, maçtaki hakem kararlarına tepki göstererek oyuncularının çok erken faul problemi yaşadığını, bu durumun da kendileri açısından problem oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

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