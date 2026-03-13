İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe cephesinde verdiği ceza kararında isim karışıklığı yaşandığı ortaya çıktı. İlk etapta cezanın Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya verildiği düşünülse de durumun farklı olduğu anlaşıldı.

CEZA TEKNİK DİREKTÖRE DEĞİL

PFDK'nın verdiği 1 maç men ve 80 bin TL para cezasının, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya değil, sarı-lacivertli ekipte Analiz Sorumlusu olarak görev yapan Umberto Tedesco'ya verildiği netleşti.

Söz konusu cezanın, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle uygulandığı belirtildi.

YANLIŞ ANLAŞILMA DÜZELTİLDİ

Kararın ilk yansımasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun ceza aldığı yönünde bir yanlış anlaşılma oluştu. Ancak PFDK kararının detaylarında cezanın Umberto Tedesco'ya verildiği ortaya çıktı.

AÇIKLAMANIN İLGİLİ KISMI ŞÖYLE

"FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü UMBERTO TEDESCO'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

"1- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 07.03.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 2.200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO ALT TRİBÜN 107, 108, BABA HAKKI ALT TRİBÜN 115, 116, GÜNEY ALT TRİBÜN 121, 122 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1.040.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü antrenörü OSMAN DEMİR'in, 08.03.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.03.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN M, KUZEY TRİBÜN M-L-E-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü UMBERTO TEDESCO'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 08.03.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN H-G bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. doktoru FATİH VATANSEVER'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KOCAELİSPOR Kulübünün, 09.03.2026 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 760.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.03.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ÜST J-K-L-M, KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C-D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİNÜN KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY TRİNÜN KUZEY ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA BAKİ ERSOY'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA BAKİ ERSOY'un, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OKAN AKKAYA'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ÇELİK'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 09.03.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 880.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, 06.03.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOL KAPALI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 06.03.2026 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 132 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK tercümanı OZAN AKAR'ın, 06.03.2026 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ERZURUMSPOR FK'nın, 07.03.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ D5 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübünün, 07.03.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü BEKİR İRTEGÜN'ün, 07.03.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN'in, 08.03.2026 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SİPAY BODRUM FK sporcusu DINO HOTIC'in, 08.03.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- MUŞ SPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BURSASPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ADANASPOR A.Ş.'nin, 08.03.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE TORAMAN'ın, 08.03.2026 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. idarecisi TAYFUR ERDİNÇ'in, 06.03.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. sporcusu BERAT KÖŞKER'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 06.03.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. görevlisi BURAK SORAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş. sporcusu KORAY UZUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi MUSA SARSIKOĞLU'nun, 07.03.2026 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü görevlisi ORHAN HALİLOĞLU'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi ESER AĞCABAY'ın, 07.03.2026 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. masörü BERKAY KARAKUŞ'un, 07.03.2026 tarihinde oynanan KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü masörü AYCAN ALBAK'ın, 07.03.2026 tarihinde oynanan KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka 4. hakemine yönelik Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MUĞLASPOR Kulübünün, 07.03.2026 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen protokol tribününe fazla seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FUTBOL Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FUTBOL Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FUTBOL Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FUTBOL Kulübü teknik sorumlusu REŞAT ZENGİN'in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübü antrenörü AYKUT VARDAR'ın, 07.03.2026 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği yedek kulübesinde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR Kulübü görevlisi EMRAH YILDIZ'ın, 08.03.2026 tarihinde oynanan KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, cezaya uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu ANIL CAN YOLGÖRMEZ'in, 08.03.2026 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.-ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka 4. hakemine yönelik Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR Kulübü masörü ERDAL ALBAYRAK'ın, 08.03.2026 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.-ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR Kulübü masörü OĞUZHAN KURT'un, müsabaka hakemlerine yönelik Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 07.03.2026 tarihinde oynanan EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon sorumlusunun müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 07.03.2026 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Kulübü sporcusu EFE SERDAR ARI'nın, 08.03.2026 tarihinde oynanan SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü sporcusu MİKDAT CAN TÜRKMEN'in, 08.03.2026 tarihinde oynanan SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- ÇAYELİ SPOR Kulübü idarecisi SEFER KURT'un, 08.03.2026 tarihinde Yozgat Şehir Stadyumunda oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Ayı müsabakada ÇAYELİ SPOR Kulübü idarecisi SEFER KURT'un, hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 07.03.2026tarihinde oynanan OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. antrenörü MUSTAFA TAŞ'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- KARŞIYAKA Kulübü idarecisi MURAT CANSIZ'ın, 07.03.2026tarihinde oynanan OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü kaleci antrenörü MURAT ŞENTÜRK'ün, müsabaka devre arasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- ALTAY Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan ALTAY-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 08.03.2026 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- İZMİR ÇORUHLU FK A.Ş.'nin, 08.03.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FK A.Ş. sporcusu HALİL İBRAHİM KELEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- AFYONSPOR Kulübünün, 08.03.2026 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurulmaması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AFYONSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AFYONSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- ADANASPOR A.Ş.'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."