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Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenman yaptı. Son seçimde aday olmayan Saran'ın bu görüntüleri, kulübe anlamlı bir veda olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım otururken, eski başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YÜZME ŞUBESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Saran, kulübün Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenmana katıldı. Sporcularla vakit geçiren ve çalışmaları yakından takip eden Saran'ın görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

VEDA GİBİ GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe camiasında birçok kişi, Saran'ın yüzme sporcularıyla gerçekleştirdiği antrenmanı kulübe ve görev dönemine anlamlı bir veda olarak değerlendirdi. Saran'ın sporcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği görüldü.

AMATÖR BRANŞLARA YAKIN İLGİ

Görev süresi boyunca amatör branşlara verdiği destekle dikkat çeken Saran'ın, son olarak yüzme şubesindeki sporcularla bir araya gelmesi sarı-lacivertli taraftarların da ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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