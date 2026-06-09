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Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı belli oldu

Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı belli oldu
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. 

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Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Kanarya'nın hazırlık maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz 2026:  Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026:  Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026: LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Vallahi boşa oynamasın elenecek,direk konferansa belki bir şans olur.

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