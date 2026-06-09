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Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönmesi beklenen Aykut Kocaman'ın orta sahaya takviye istemediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte teknik direktörlük görevine dönmesi beklenen Aykut Kocaman, transfer planlarını netleştirmeye başladı.

ORTA SAHAYA TRANSFER DÜŞÜNMÜYOR

Sarı-lacivertliler, transferde öncelikli olarak hücum ve savunma bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Kocaman’ın, orta saha için herhangi bir transfer düşünmediği öğrenildi. 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, mevcut orta saha kadrosundan memnun olduğu için bu bölgeye yeni bir oyuncu getirmeyi planlamıyor. Kocaman’ın ayrıca Brezilya’dan Atletico Mineiro ile anılan Fred’in durumu konusunda da son kararı vereceği belirtiliyor.

STRATEJİ HÜCUM VE SAVUNMA ODAKLI

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye geri dönüşüyle birlikte transfer stratejisinin hücum ve savunma odaklı ilerleyeceği ifade ediliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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