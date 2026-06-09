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Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor

Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor
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Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Fernando Muslera'ya Galatasaray tavsiyesi vermesi nedeniyle bazı Türk arkadaşlarının kendisine hala kızdığını dile getirdi.

  • Diego Lugano, Fernando Muslera'nın 2011'de Galatasaray'a transfer olması için tavsiyede bulundu.
  • Fenerbahçe taraftarları ve Türk arkadaşları, Lugano'ya Muslera'nın transferindeki rolü nedeniyle kırgın.
  • Fernando Muslera, Galatasaray'da 14 yılda 19 kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe’nin unutulmaz savunma oyuncularından Diego Lugano, vatandaşı Fernando Muslera hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eski stoper, Muslera’nın Galatasaray’a transfer sürecinde oynadığı rol nedeniyle Türkiye’deki bazı arkadaşları ve Fenerbahçe taraftarlarının kendisine halen kırgın olduğunu dile getirdi.

''BUNU BAŞARACAK TEK İSİMDİR''

Uruguay formasıyla 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilen 39 yaşındaki tecrübeli eldiven Fernando Muslera, kariyerinde 5. kez bu büyük turnuvada boy göstermeye hazırlanıyor. Vatandaşının bu tarihi başarısını öven Lugano, "Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isimdir. Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor." ifadelerini kullandı.

''MUSLERA YÜZÜNDEN KIZIYORLAR''

Muslera’nın 2011 yılında Galatasaray’a transfer olduğu dönemde ona sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu itiraf eden Lugano, bu yüzden tepki çektiğini belirtti. Türkiye'deki dostlarından sitem işittiğini söyleyen efsane savunmacı, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2011-2025 yılları arasında tam 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı camiada kazandığı 19 kupayla kulüp tarihinin en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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