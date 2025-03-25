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Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor
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UEFA Uluslar Ligi rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Takımımızda Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gerilim yaşanmıştı. İki ismin sosyal medyadaki karşılıklı atışmaları sonrası Macar futbolcunun Instagram hesabı adeta Türk taraftarların bombardımanına uğradı. Szoboszlai'nin fotoğraflarının altına "Niye ağlıyorsun?", "Arda Güler uykularını kaçırdı" tarzında yorum yağdı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Türk taraftarlar, Macar futbolcuya hayatının şokunu yaşattı.

MAÇTA BAŞLAYAN TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI

Arda ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşandı ve milli futbolcumuz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yaptı. 20 yaşındaki genç yıldızımız, maçın ardından ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" dedi.

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

"SENİ SUSTURMAK İÇİN 6 GOL YETMEDİ Mİ?"

Bunların üzerine Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre aldı. Arda Güler ise yaptığı paylaşımla bu yoruma "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" karşılığını verdi.

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

TÜRK TARAFTARLAR SZOBOSZLAI'Yİ UYUTMADI

Yaşananlar sonrası Szoboszlai'nin sosyal medya hesabı Türk taraftarlar tarafından adeta bombardımana tutuldu. Macar futbolcunun paylaşımlarının altına, "Niye ağlıyorsun?" ve "Arda Güler uykularını kaçırdı" gibi birçok yorum geldi. Ayrıca Szoboszlai'nin paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı emojisi ve Arda Güler etiketi kullanılarak yorumlar yapıldı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde;

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler ile tartışan Szoboszlai, artık telefonunu eline alamıyor

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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