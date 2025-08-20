Nazillispor Şike İddialarıyla PFDK'ya Sevk Edildi

2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Ege futbolunun köklü kulübü Nazilli spor, şike yaptığı gerekçesiyle amatöre düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüp, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan tartışmalı Ankara spor maçı nedeniyle, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Nazilli spor'da yönetimi devretme çabasından sonuç alamayan Başkan Şahin Kaya, aylar süren belirsizlik sonrası transfer yapmaya başlarken, kulüp 1,5 yıl önce yaşanan şike iddiaları sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca PFDK'ya verildi. Aynı zamanda Ankara spor da aynı nedenle PFDK'lık oldu.

YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULARA ÖMÜR BOYU MEN

Nazillli spor'da Başkan Kaya, yönetim, idareciler, kulübün antrenörleri, masörleri ve o maçta kadroda yer alan 21 futbolcunun 18'i şike suçlamalarıyla PFDK'da yargılanacak. FDT'nın 56'ncı maddesi müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilediğine hükmedilen kişilere sürekli hak mahrumiyeti, ihlalleri yapan kulüp yöneticileri ise kulüplere alt lige düşürülme cezası veriyor. Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan 57'nci maddeye uymayanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor.

BAŞKAN ŞAHİN KAYA HEM ŞİKEDEN HEM YASADIŞI BAHİSTEN SEVKEDİLDİ

Nazillispor, kulüp olarak FDT'nın 56'ncı maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilirken, halen başkanlığı yürüten Şahin Kaya hem 56'ncı maddeden hem de muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle 57'nci maddeden tedbirli olarak PFDK'lık oldu. Kulüp idarecisi İbrahim Kırdemir, Alican Çakmak, Serdar Ateş, Ali Kırca 56'ncı maddeden sevk edildi. Dönemin teknik direktörü Gürhan Sönmez, antrenörler Abdurrezzak Murat Türkar, Halit Egesoy yine 56'ncı maddeden PFDK'ya verildi. Nazillispor'un o maçtaki kadrosundan 3'ü hariç hepsi de aynı suçlardan PFDK'lık oldu. Bazı futbolcular hem müsabaka sonucunu etkileyen şike yapmak hem de o maça ve muhtelif tarihlerde yasa dışı bahis oynamaları nedeniyle kurula sevk edildi.

21 FUTBOLCUDAN 18'İ ŞİKE VE BAHİSTEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ

O kadrodan Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş, Ali Karakaya, Barışcan Işık Altunbaş, Canberk Aydemir, Ekin Karakuyu, Ekrem Çalışanlar, Hakkı Can Aksu, Kutsal Manici, Ozan Can Oruç, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Salih Kavrazlı, Serhat Aslan, Süleyman Enes Karakaş, Talha Erdoğan, Tibet Öniz ve Yunus Emre Karakaya PFDK'ya verilirken, ömür boyu futboldan men veya 3 aydan 1 yıla kadar ceza almakla karşı karşıya kaldı. O maçtaki kadrodan yalnız oyuna girmeyen Boran Kaya, Oğuzhan Andaç ve Hüseyin Melih Öztürk PFDK'lık olmadı. Aynı şekilde rakip Ankaraspor, yöneticileri, antrenörleri ve futbolcuları da aynı suçlamalarla PFDK'ya sevk edildi. Kararların önümüzdeki süreçte çıkması bekleniyor.

ŞUT ATILMAYAN MAÇ

Ankaraspor ve Nazillispor arasında 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma o dönem tartışma yaratmıştı. Kendisi için sezonun son maçına çıkan Nazillispor'a ligde kalmak, Ankaraspor'a da Play-Off'u garantilemek için 1'er puan yeterken, karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç şut atılmaması gündem olmuştu. Nazilli o puanla ligde kalırken, sezon sonunda rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şike iddiaları üzerine basın toplantısı düzenleyen Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama bir türlü anlam veremiyoruz" diyerek, Zonguldak Kömürspor'un rakiplere ve hakemlere teşvik primleri gönderdiğini ileri sürmüştü. Futbol Federasyonu, şike iddialarını etik kurula sevk etmişti. O sezon ligde kalan Nazillispor, geçen yıl ise 3'üncü Lig'e düştü.

TRANSFERE BAŞLADI

Şike yaptığı suçlamasıyla PFDK'lık olan Nazillispor bir taraftar transfere de başladı. Transfer yasağı yüzünden geçen yıldan beri kadrosunu takviye edemeyen, geçen hafta amatör transfer yapılacağını açıklayan Nazilli, 6 transfer yaptı. Başkan Şahin Kaya ve Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, Samandağı Gençlerbirliği forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berk Kırkıcı,

Diyarbekirspor'dan 28 yaşındaki kaleci Mehmet Mert Pala, 23 Elazığ FK'dan 19 yaşındaki sol bek Yağız Efe Kaya, Tepecikspor'dan 21 yaşındaki stoper Özkan Arda Kurtuluş, Silifke Belediyespor'dan orta saha Demir Özdemir ve Fethiyespor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Esemen ile sözleşme imzaladı.