Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım

Çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda eden A Milli Takım'da futbolcularımız turnuva sonrası sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Milli yıldızların paylaşımları şu şekilde;

ARDA GÜLER: BU FORMAYI GİYMEK EN BÜYÜK GURUR

"Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz… İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"

HAKAN ÇALHANOĞLU: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

"Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu. Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak. Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk'üm diyene"

MERİH DEMİRAL: TÜRK'E DURMAK YARAŞMAZ! TÜRK ÖNDE, TÜRK İLERİ

"Ülkemiz için büyük azimle sonuna kadar peşinden koştuğumuz hayallerimiz maalesef dün akşam son buldu. Son düdüğe kadar Almanya'nın her bir noktasında bizi gurbette değil evimizde hissettiren gurbetçilerimize, Türkiye'nin dört bir köşesinden her maçımızda desteklerini hissettiğimiz vatandaşlarımıza, teknik ve idari ekibe, takım arkadaşlarımıza, milli takım emekçilerine büyük bir teşekkür borçluyuz. Yeniden ve her zaman. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde Türk ileri!"

FERDİ KADIOĞLU: EŞSİZ DESTEK İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER

"Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler."

ABDÜLKERİM BARDAKCI: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

"Euro 2024 turnuvasından çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere olan inancını kaybetmeyen, gerek televizyon başında gerek ise stadyumda bizi canı gönülden destekleyen, her daim yanımızda olan dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Ne mutlu TÜRK'üm diyene."

SAMET AKAYDİN: TANRI DAĞLUM DAĞLAR AŞAR, ÖLMEZSE DE DERTLİ YAŞAR

"EURO 2024 turnuvası maalesef bizim için çeyrek final aşamasında sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle, beni her zaman destekleyen aileme ve iyi günde kötü günde yanımda olan çok sevdiğim dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür borçluyum. Birlikte ter döktüğümüz her an, bizim için çok değerliydi. Turnuva boyunca Almanya'nın her şehrinde bayrağımız için tribünleri dolduran vatandaşlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, sahada gösterdiğimiz performansı bu kadar ileriye taşıyamazdık. Son olarak, doktorumuza, fizyoterapistlerimize, masörlerimize, malzemecilerimize, medya ekibimize, güvenlik ekibimize,Riva personeline ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Tanrıdağlım dağlar aşar, birgün güler, birgün şaşar, ölmezse de dertli yaşar, o günleri görmeyince..."

İRFAN CAN KAHVECİ: GÜZEL GÜNLERİ YAŞATMAYI HAYAL EDEĞİZ

"Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar." Şimdi biz; daha iyisi için daha fazla çalışıp halkımıza hak ettiği güzel günleri yaşatmayı hayal edeceğiz. Yüreğiyle oynayan tüm arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Tarifsiz destekleri için tüm halkımıza teşekkür ederiz."

MERT MÜLDÜR: TÜRK FUTBOLUNA İSTİKRARI GETİRMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞICAĞIZ

"Turnuvanın başından sonuna kadar gördüğümüz destek inanılmazdı. Günün sonunda söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık, güzel anlar yaşadık ülkece ama maalesef buraya kadarmış. Yarınlara umutla bakıyoruz çünkü dün üzüldük, bugün o üzüntülerimizden ders alıp Türk futboluna istikrarı getirmek için çok çalışacağız. Bu forma, bu bayrak, bu ülke ve bu millet için oynamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

BARIŞ ALPER YILMAZ:BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUN İÇİN GURUR DUYUYORUM

"Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler."