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Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Spor Haberleri

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Kayserispor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Mete Kalkavan, uzun saçlarıyla gündeme damga vurdu. Mete Kalkavan'ın yeni imajını fark eden futbolseverlerden ilginç paylaşımlar geldi.

Türk futbolunun ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan, hem yeni saç tarzı hem maç yönetimiyle Kayserispor- Beşiktaş karşılaşmasına damga vurdu. Uzun saçlarıyla futbolseverlerin dikkatini çeken Kalkavan için hayli paylaşım yapıldı.

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

ROSIER'I ATTI

Mete Kalkavan, oyunun son anlarında Beşiktaşlı Valentin Rosier'i de oyundan atarak Twitter'da gündemin zirvesine yerleşti.

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

"METE KALKAVAN'IN TARZI İÇİN MAÇ İZLENİR"

Sosyal medyada hayli komik paylaşımlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sadece Mete Kalkavan'ın saç stili için bile bu maç izlenir" yorumu gündem oldu.

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mete Kalkavan Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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