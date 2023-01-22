Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Türk futbolunun ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan, hem yeni saç tarzı hem maç yönetimiyle Kayserispor- Beşiktaş karşılaşmasına damga vurdu. Uzun saçlarıyla futbolseverlerin dikkatini çeken Kalkavan için hayli paylaşım yapıldı.

ROSIER'I ATTI

Mete Kalkavan, oyunun son anlarında Beşiktaşlı Valentin Rosier'i de oyundan atarak Twitter'da gündemin zirvesine yerleşti.

"METE KALKAVAN'IN TARZI İÇİN MAÇ İZLENİR"

Sosyal medyada hayli komik paylaşımlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sadece Mete Kalkavan'ın saç stili için bile bu maç izlenir" yorumu gündem oldu.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: