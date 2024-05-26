Konyalı Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti

Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da yapılan Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda (Multi European Games Taekwondo 2024) Türkiye'yi ve Konya'yı temsil etti.

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştiriliyor. Konyalı Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, düzenlenen organizasyona uluslararası hakem olarak davet edildi. Birçok uluslararası müsabakada Türkiye'yi temsil eden ve 1. sınıf hakem olarak terfi eden Ramazan Bedir, aynı zamanda Antalya Konyaaltı Bahtılı Meslek Lisesi'nde başöğretmen olarak Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyor. Ramazan Bedir Türkiye'de tekvando sporunun daha fazla yaygınlaşması için ilkokul 1. sınıftan itibaren beden eğitimi ve spor derslerinin beden eğitimi öğretmenleri tarafından uygulanmasının önemli olduğunu ve bu uygulamayla birlikte ülke adına daha fazla sporcu ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti. - KARAMAN