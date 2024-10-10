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Kayseri'de 2024-2025 Futbol Sezonu Açılışı Yapıldı

Kayseri'de 2024-2025 Futbol Sezonu Açılışı Yapıldı
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi, 2024-2025 futbol sezonunu Sümer Stadı'nda düzenlenen bir törenle açtı. Törene katılan yetkililer, yeni sezonda adalet, centilmenlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi (TFFHGD) hakemleri Sümer Stadında yapılan törenle 2024-2025 futbol sezonunu açtı.

Sümer Stadı'nda yapılan sezon açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, TFFHGD Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Reha Alıcı, Eski İl Hakem Kurulu Başkanları Şükrü Bayraktar, Murad Çınar, Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar, gözlemciler, hakemler ve davetliler katıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Reha Alıcı; "Bugün burada yeni bir sezona adım atmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Futbol toplumumuzun birleştirici bir güç olarak her yaştan bir araya getiren dostluk dayanışma ve centilmenlik değerlerini ön plana çıkartan çok önemli bir spor dalıdır. Biz hakemler bu büyük sorumluluğun bilinciyle sahada yer alıyor oyunun adaletini sağlamaya gayret ediyoruz. Hakemlik mesleği fedakarlık, disiplin ve adalet duygusunu gerektiren bir meslek. Sahada her an doğru kararlar verebilmek için hem zihinsel hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmak durumundayız. Gözlemciler ise bizlere bu süreçte bizleri değerlendiren gelişimlerimize katkıda bulunan çok önemli gayret gösteriyorlar. Yeni sezonda sahada görev alacak gözlemcilerimize hakemlerimize başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah bu sezonda adaletin, centilmenliğin ve sporun ön plana çıktığı hakemlerin çok ön plana çıkmadığı bir yıl olur" diye konuştu.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger ise, "2024-2025 sezonu gözlemci be hakem camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Taban birliklerimizle birlikte olayın spor olduğunu unutmadan kavgasız, gürültüsüz bir sezon geçirmeyi ümit ediyorum. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir sezon geçirmek. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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