Kanada, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Kanada, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Bulgaristan ikinci mağlubiyetini yaşadı, Kanada ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Bulgaristan : Petkov, Tatarov, Nikolov, Dimitrov, Grozdanov, Karyagin (Kolev, Asparuhov, Garkov, Bozhilov, Valchinov)
Kanada : Loeppky, Szwarc, Van Berkel, McCharty, Maar, Herr (Hoag, Lui)
Setler: 22-25, 28-30, 24-26
Süre: 87 dakika (24, 32, 31)
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Kanada, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Bulgaristan ile Kanada karşılaştı.
Kanada, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligdeki ilk maçında Fransa'ya 3-0 yenilen Bulgaristan, bu sonuçla organizasyondaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen, ikinci maçında ise Polonya'ya 3-1 mağlup olan Kanada, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Ligde bugün Fransa ile ABD, Hollanda ile Polonya karşılaşacak
Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.