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Altay Bayındır'dan tarihi performans: Tek başına Arsenal'i eledi

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Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Machester temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, maç sırasında Ödegaard'ın, seri penaltı vuruşları sırasında ise Havertz'in penaltısında gole izin vermeyerek takımına turu getiren isim oldu.

Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal'e konuk oldu. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda kazanan taraf Manchester temsilcisi oldu. Karşılamaya, milli kalecimiz damgasını vurdu.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Altay Bayındır'ın yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çektiği maçta Manchester United, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 61. dakikada Diogo Dalot'un ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Gabriel Magalhaes, 63. dakikada skora eşitliği getirdi.

İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor: 2 penaltı birden kurtararak Arsenal'i eledi

ALTAY PENALTIYI ÇIKARDI, MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, 72. dakikada Martin Ödegaard'ın penaltı vuruşunda gole engel oldu. Altay, bu kurtarışıyla takımını elenmekten kurtarmış oldu.

İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor: 2 penaltı birden kurtararak Arsenal'i eledi

SERİ PENALTILARDA DA HAVERTZ'E GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma süresi 1-1'lik eşitlikle geçildi. Penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaptı. Arsenal'de ise Kai Havertz, Altay'ı geçemedi. Altay Bayındır, yaptığı iki kurtarışla turun mimarı oldu.

İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor: 2 penaltı birden kurtararak Arsenal'i eledi

PENALTILAR DIŞINDA DA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kritik pozisyonlarda başarı sağlayan Altay Bayındır, bulduğu forma fırsatını iyi değerlendirdi. Milli kaleci, Tottenham maçında Son'un attığı korner vuruşunda topu ağlarında görmesiyle eleştiri konusu olmuştu. 75. dakikada ters ayakta yakalanmasına rağmen iyi refleks gösteren Altay Bayındır, penaltıdan kısa bir süre sonra yine golü engelledi. Altay Bayındır, penaltılar dışında 120 dakikayı 6 kurtarışla tamamladı.

"BEN HER ZAMAN HAZIRDIM"

Maçın adamı Altay, karşılaşmanın ardından "Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Man Utd oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

"AMORIM'İN BİZLE İLİŞKİSİ ÇOK İYİ"

Altay, "Ruben Amorim bizimle her gün konuşuyor ve bize yardım etmek istiyor. Onu seviyoruz ve o da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve biz ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Altay Bayındır'dan tarihi performans: Tek başına Arsenal'i eledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTampikoo:

Altay Bayındır ve iskân bakanlığı...bravoo broo

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