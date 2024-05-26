Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı. Lider Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Muş istasyon caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar 24. şampiyonluğu doyasıya kutladı. - MUŞ