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Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Maçı üç bakan da tribünden izledi. Galatasaray taraftarı büyük bir koreografi hazırladı. Galatasaraylı futbolcular 19 Mayıs'ı kutladı. Yabancı basın mensupları da derbiye ilgi gösterdi. Derbi kapalı gişe oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bir önceki maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ligde 37. haftaya en yakın rakibi sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'a şampiyonluk hedefiyle çıktı.

Galatasaray, derbide Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, ligin 36. haftasında deplasmanda son dakika golüyle 3-2 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına çıkardığı ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Buruk, stoper tandemindeki Abdülkerim'i yedeğe çekerken yerine Sanchez'i görevlendirdi.

Sanchez, 8 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 8 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başından İngiltere'nin Tottenham takımından kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nelsson'a kaptırdı.

Sonrasındaki 3 lig maçında süre alamayan 27 yaşındaki stoper, son 5 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Bakanlar derbiyi tribünden izledi

Karşılaşmayı protokol tribününden üç bakan takip etti.

RAMS Park'ta yapılan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden seyretti.

Taraftarlardan büyük koreografi

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi hazırladı.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen koreografide doğu tribününe kartonlarla "Mayıslar Bizimdir" yazıldı. Ayrıca kadroda yer alan futbolcuların forma numaraları yer aldı.

Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Taraftarlar içinden çıkan büyük görselde teknik direktör Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Turkcell Süper Kupa'ya yer verildi.

Fenerbahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı.

Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da Fenerbahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi de koreografiye eklendi.

Galatasaraylı futbolcular 19 Mayıs'ı kutladı

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Futbolcular, ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki siluetinin olduğu, "19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Ayrıca taraftarlar da, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlar açtı.

Galatasaray'ı Florya personeli uğurladı

Sarı-kırmızılı ekibi bir puan alması halinde dahi şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya Florya Metin Oktay Tesisi çalışanları yolcu etti.

Galatasaray kafilesinin tesisten ayrıldığı sırada tesis çalışanları, sıra halinde tek tek futbolcularla tokalaşarak otobüse bindirdi. Tesis çıkışında coşkulu bir taraftar grubu da şampiyonluk ihtimalinin bulunduğu derbi öncesi takımlarına moral ve destek verdi.

Yabancı basın mensuplarından ilgi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında kritik derbiye 23 yabancı basın mensubu akredite oldu.

Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.

Derbi kapalı gişe

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan derbinin biletleri tamamen tükendi. Ev sahibi takım taraftarlarının tamamen doldurduğu tribünlerde, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da maçı izledi.

Kaynak: AA / Spor

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