Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'yi sokağa döktü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Final setinde Sırpları 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Arupa şampiyonu da olan Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlardan izledi. Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.

Karşılaşma İstanbul'da farklı noktalara kurulan dev ekranlardan takip edildi. Meydanı ve parkları dolduran vatandaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla izledi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ve ailesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile Kasımpaşa Meydanı'nda kurulandev ekrandan maçı izlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Feshane'de, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise Maçka Parkı'nda bu heyecana ortak oldu.

Maçı kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı destekleyen vatandaşlar şampiyonluğu coşku içinde kutladı.

ANKARA

Başkent Ankara'daki Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar maç sonu kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar ise tarihi zeferi araçlarıyla konvoy oluşturarak kutladı.

ANTALYA

Antalya'da da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutladı.

Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Kent Parkı'na kurduğu büyük ekranlardan "Filenin Sultanları"nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendiği maçı izleyenler, ay-yıldızlı takımın zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla parkta yapılan kutlamalara katıldı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.

DÜZCE

Düzce'de de vatandaşlar, Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı. Bazı vatandaşlar, final maçını kent merkezindeki Millet Bahçesi ile Kalıcı Konutlar bölgesindeki Yeşil Vadi'de kurulan dev ekranlarda seyretti.

Tarihi zeferin ardından vatrandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

ORDU

Ordu'da da benzer görüntüler vardı. Vatandaşlar, final maçını sahilde kurulan dev ekranda seyretti.

Ordulular, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olmasını büyük sevinçle kutladı.

SİİRT

Siirt'te de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonluğunu kutladı.

Final maçını Siirt Belediyesi tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

BODRUM

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olması, Bodrum'da da coşkuyla kutlandı.