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Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, penaltı beklediği pozisyondaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

ALTAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

SAHAYA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe, yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına sahaya siyah bantla çıktı. Manchester United karşılaşması öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlar güvenlik bariyerlerinden kapsamlı bir aramanın ardından içeri alındı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

ERIKSEN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da kurduğu baskıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk takım ise, sarı-lacivertlilerin kalesine 15. dakialda Christian Eriksen ile çektiği ilk şutta fileleri havalandırmayı başardı ve 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında özellikle En-Nesyri ile fırsatları değerlendirmeyen Kanarya, devreye 1-0 geride gitti.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

EN NESYRI SKORU EŞİTLEDİ

Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, 4 dakikada beraberliği yakaladı. 49. dakikada Alan Saint-Maximin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iki rakibi arasından kafayı vuran Youssef En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, Manchester United maçının 57. dakikasında penaltı bekledi. Bright Osayi-Samuel, Lisandro Martinez'den sıyrıldıktan sonra Manuel Ugarte'yi de ekarte edecek bir hamle yaptı. Ugarte ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, oyunu durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. Fransız VAR hakemi Jerome Brisard, oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşanan pozisyon sonrasında penaltı kararı çıkmamasına çok sinirlendi. Clement Turpin, itirazlarını yoğun bir şekilde sürdüren Portekizli teknik adamı direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

OSAYI-SAMUEL SAKATLANDI

Penaltı pozisyonun da içerisinde yer alan Osayi-Samuel, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sekerek terk eden Nijeryalı futbolcu, 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanın sahibi oldu. İlk 2 maçta Belçika ekibi Union SG'yi 2-1 yenip Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kalmıştı. 3 naç sonunda yenilmeyen Kanarya, puanını 5'e yükseltti. Tüm maçlarda berabere kalan Manchester United ise puanını 3 yaptı. Fenerbahçe, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Manchester United da sahasında PAOK'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Manchester Futbol Spor

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