Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 9 kişi kalan rakibi 3-2 mağlup etti.

ALİ SOWE PERDEYİ ERKEN AÇTI

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ibrahim Olawoyin'un yerden pasında Ali Sowe yayda topla buluştu. Uzak köşeye plasesini gönderen Sowe, topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

SOWE BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

Ali Sowe, bu golden yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yolladığı topta Akintola topu geriye çıkardı ve Gambiyalı golcünün vuruşunda top, savunmadan sekerek ağlarla buluştu. Bu golle birlikte kendisinin ve takımının 2. golünü atan tecrübeli forvet, farkı 2'ye çıkardı.

SKRINIAR OFSAYTA TAKILDI

Farkı 1'e indirmek için yüklenen Fenerbahçe, 42. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta yeni transfer Milan Skriniar'ın kafa vuruşuyla golü buldu. Daha sonra VAR'da incelenen pozisyon, deneyimli stoperin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İlk yarının son anlarında baskısını iyice arttıran Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Olawoyin'in ceza sahasında Skriniar yaptığı müdahaleyle penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi.

RİZESPOR 1O KİŞİ KALDI

Penaltıya sebep olan ve 21. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartı bulunan Olawoyin de bu penaltı pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DZEKO FARKI 1'E İNDİRDİ

Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, kaleci Tarık ve topu farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin farkı 1'e indirdiği bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi ve devreye 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle girildi.

YENİ TRANSFERLER TALISCA VE SKRINIAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Anderson Talisca, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Yıllar sonra Süper Lig'e geri dönen Brezilyalı yıldızın yanı sıra yeni transferlerden Milan Skriniar da müsabakaya ilk 11'de başlayarak yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

GHEZZAL DA ATILDI

Çaykur Rizespor'da 77. dakikada oyundan alınmak istenen Rachid Ghezzal, ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü. Daha sonra hakem Burak Pakkan'ı alkışlayan Cezayirli futbolcu oyundan çıkarken ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

Adeta Çaykur Rizespor kalesini ablukaya alan ve üst üste direklere takılan Fenerbahçe, aradığı golü80. dakikada buldu. İçeriye yapılan ortada topa vuran Talisca'nın şutu Tarık'tan sekti. Dönen topu Dzeko tamamladı ve Fenerbahçe eşitliği sağladı.

GALİBİYET GOLÜ EN-NESYRI'DEN

Fenerbahçe'ye son bölümde galibiyet golünü de buldu. 89. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında kafayı vuran Youssef En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 mağlup durumdan 3-2 üstünlüğe taşıdı.

DZEKO OFSAYTA TAKILDI

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+8. dakikada kendisinin 3., takımının ise 4. golünü kaydetti. VAR'da incelenen bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf sarı-lacivertliler oldu.