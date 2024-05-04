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Eyüpspor ve Göztepe Futbolcuları Birbirlerini Alkışladı

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Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ve Göztepe'de futbolcular maç öncesinde sahaya çıkarken birbirlerini alkışladı. İki takımın sergilediği bu örnek davranış tribündeki taraftarlar tarafından da alkışlandı.

Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ve Göztepe'de futbolcular maç öncesinde sahaya çıkarken birbirlerini alkışladı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile Göztepe, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu müsabaka öncesinde iki takım örnek davranış sergiledi. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ve Göztepe'de futbolcular seremoni öncesinde sahaya çıkarken birbirlerini alkışlayarak güzel bir davranışa imza attı.

İlk olarak saha kenarında Göztepeli futbolcular iki gruba ayrılarak, Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşılarken, daha sonra da İstanbul takımının futbolcuları, İzmir ekibinin oyuncularını alkışladı.

Mücadeleyi tribünde izleyen taraftarlar da alkışa eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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