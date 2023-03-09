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Ortalık karıştı! Ertem Şener'in Kadınlar Günü'nde yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Spor Haberleri

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in Kadınlar Günü'nde yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Bayern Münih-PSG maçının spikeri Ertem Şener, kritik anlarda verdiği ilginç bilgilerle izleyenleri kızdırdı. Şener'in istatistiklerle ilgili yaptığı 'İstatistikler mini etek gibidir, gerçeği yansıtmaz' benzetmesi büyük tepki çekti. Ünlü spiker sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Bayern Münih-PSG rövanş maçını Ertem Şener anlattı. Ertem Şener'in yorumcu partneri ise Emre Özcan oldu.

UYUM PROBLEMİ YAŞADILAR

Mikrofon başındaki ikilinin yaşadığı uyum problemi futbolseverlerin dikkatini çekti. Emre Özcan, istatistiklerle ilgili konuşurken Ertem Şener'in yaptığı 'Mini etek' benzetmesi yayına damga vurdu.

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ertem Şener canlı yayında, Sir Alex Ferguson'a ait olduğunu söylediği "İstatistik mini etek gibidir, gerçeği yansıtmaz" sözünü sarf etti. O andan sonra sosyal medyada kıyamet koptu. Bu örneğin 8 Mart Kadınlar Günü'nde verilmesi tepkilere yol açtı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in Kadınlar Günü'nde yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in Kadınlar Günü'nde yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in maç sırasında yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in maç sırasında yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Ortalık karıştı! Ertem Şener'in maç sırasında yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ertem Şener'in maçta yaptığı benzetme izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya karıştı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ertem Şener Spor Haberler

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