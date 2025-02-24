Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

LEMINA VE EREN İLKEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu. Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı geçen Yunus Akgün, derbinin kadrosuna dahil edildi.

İLK DERBİSİNE ÇIKANLAR

Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.

ICARDI TRİBÜNDEYDİ

Sakatlığından dolayı sezonu kapatan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta taraftarı selamladı. Müsabaka öncesinde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı eşliğinde tribünleri gezdi. Taraftarlar, Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

55 YIL SONRA İLK KEZ YABANCI HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

BARIŞ ALPER "DALYA" DEDİ

Galatasaray formasıyla ligde 100'den fazla maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi. Sarı-kırmızılı formayı 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında 100. kez terleten milli futbolcuya, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından derbi öncesi plaket ve 100 numaralı forma takdim edildi.

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARA UYARI

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, taraftarlara maç içinde sadece takımı desteklemeleri ve tahriklere kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medyadan taraftarları için mesajlar paylaşan Galatasaray Kulübü, ayrıca stat dışı ve içinde bildiriler dağıttı.

Taraftara verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz. Galatasaray'ımızın şampiyonluk yolundaki en önemli virajında sahada oynayacak oyuncularımız kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, isteği, arzusu ve sağduyusu çok önemli. Bugün başarı elde edebilmek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple karşı karşıyayız. Maç öncesinde, sırasında ve sonrası her fırsatta takımımızı, tribündeki bizleri tahrik edip hata yaptırmaya çalışacaklar. Özellikle rakibin sahaya çıktığı ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bundan beslenmek isteyecekler. Bugün camiamıza yapılan saldırıları durdurma, kurulan tezgahları yıkma günüdür."

Bildiride sarı-kırmızılı taraftarlar için maddeler halinde yapması gerekenler sıralandı. Ayrıca müsabaka öncesinde sık sık uyarı anonsu yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÜKSEKTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği müsabaka için İstanbul genelinde 32 bin emniyet personeli görev yaptı. Maçta polisler, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.

YABANCI BASIN AKINI

Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi. Fenerbahçe, derbiye İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise maça yedek soyundu.

MERT HAKAN'A TEPKİ

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi sahada gezdi. Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerin önüne giderek bir süre ultrAslan tribününün önünde bekledi. Bu sırada taraftarların tepkisi üzerine stadyumdan 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.

EL SIKIŞMADILAR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları, ezeli rekabette eşine rastlanmamış bir harekete imza attı. Futbolcular, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldı. Bu görüntüler futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL OLDU

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ın golüyle 12. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gol, pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

OSIMHEN VE MERT HAKAN ARASINDA GERGİNLİK

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi. Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi. Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK

Derbinin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin 4 şutuna karşılık sarı-kırmızılılar 2 şut çekerken, bu şutların kaleyi bulmaması ilk 45 dakikanın en çok göze çarpan detayı oldu.

OYUN DURDU

Fenerbahçe tribünleri, derbinin 52. dakikasında yakılan meşaleleri Galatasaray tribünlerinin üstüne attı. Hakem Slavko Vincic, mücadeleyi yaklaşık 2 dakika durdurdu ve olayların normale dönmesini bekledi. Emniyet, meşalelerin söndürülmesini sağladı.

İKİLİ AVERAJ CİMBOM'DA, PUAN FARKI 6

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayın taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı ve 1'erpuana razı oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ilk devre rakibini 3-1 yendiği için Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı eline almış oldu. Ligde Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.