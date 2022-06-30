Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Neslihan Yiğit Cezayir Spor Haberler

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