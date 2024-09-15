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Bursaspor Seyirci Rekoru ile Tokat Belediye Plevnespor'u Mağlup Etti

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TFF 3. Lig 1. Grup ikinci hafta maçında Bursaspor, 41 bin 300 taraftar önünde Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu maçla birlikte üçüncü lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre Akbulut

BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Dk. 78Furkan Sakı), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Dk. 86 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk. 60 Barış Dalkıran), Mücahit Can Akçay (Dk. 78 Bora Yılmaz), Eren Tunalı (Dk. 60 Hamza Gür), Mehmet Yiğit, Musa Çağıran

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 76 Kadir Can Gündoğdu), Muhsin Polat, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 85 Umut Can Kanber), Deniz Pala, Emin Kaan Arslan, Ataberk Gök (Dk. 76 Serkan Gürses), Özgür Sürer (Dk. 85 Fırat Küçükgülmez), Recep Daylak, Murat Can Bölükbaşı, Haydar Deniz

GOL: Dk. 33 İlhan Depe, Dk. 74 Mücahit Can Akçay, Dk. 87 Ahmet İlhan Özek ( Bursaspor )

SARI KARTLAR: Muhammed Yavaş, Ömerhan Çıldır ( Tokat Belediye Plevne Spor)

TFF 3. Lig 1. Grup ikinci hafta maçında 41 bin 300 kişi ile üçüncü lig tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor, kendi sahasında Tokat Belediye Plevnespor'u coşkulu taraftarı önünde 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursaspor 3-sayfa Futbol Tokat Spor

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