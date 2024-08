Bodrum FK, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ligin 2. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın zorlu geçeceğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Rakibimiz ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Zor bir rakip ile zor bir maç olacak. Biz de bu zorluğa göre hazırlanıp, ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında sahada gülen taraf olup 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İsmet Taşdemir: "İkinci sınavımızı en iyi şekilde vermek istiyoruz"

Oynayacakları maç öncesi değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu hafta Eyüpspor ile oynayacağız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Zorlu bir rakip. Geçen sene iki maçta da yenemedik. Bir önceki sene yenmiştik ama zor bir rakip. Onlar da kadrolarını koruyup üzerine iyi transferler yaptılar. Bu ligin deneyimli oyuncularını aldılar. Zaten iyi olan bir takımları bence biraz daha iyi oldu ama bizim de kendi oyun düzenimiz var, iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tüm bu zorluklara göre hazırlanıp iyi bir şekilde ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"Katkı sağlayacağını düşünmediğimiz oyuncuyu aramıza almayız"

Takıma yeni katılan forvet oyuncusu George Puşcaş ile ilgili konuşan Taşdemir, "Katkı sağlayacağını düşünmediğimiz hiçbir oyuncuyu aramıza katmayız. Tabii ki Puşcaş'ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla çok uzun zamandır bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu, kulübünden dolayı işler biraz uzun sürdü. Kalitesi belli, oynadığı kulüpler, milli takım her şey belli ama oyuncunun gelip sizin takımınızla adaptasyonu çok önemli. Bunu eğer biz sağlayabilirsek bize çok faydalı olacağına inandığımız bir transfer. Dolayısıyla onun bize, bizim de ona alışmamız ve doğru oyunumuza, onu da entegre etmemiz gerekiyor. İnşallah takımımıza en uygun bir şekilde monte ederiz ve bize faydalı olur. Kendisi de iyi bir sezon geçirir. Uluslararası iyi bir golcü geldi. Ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz yani o golcünün bizim takımımızda adaptasyonu bizim takımımızda iletişimi bizim takımımızda nasıl gireceği ve örtüşeceği önemli. Örtüştüğü zaman zaten golcülüğü tartışılmaz. Romanya milli takımında oynamış, İngiltere'de ve İtalya'da birçok kulüpte oynamış. Oyuncuya kötü dememiz zaten imkansız" ifadelerini kullandı.

"Çok doğru oynadık ama sonuç alamadık"

Gaziantep FK maçı sonrası üstün oynadıklarını ve çok gol kaçırdıklarını söyleyen Taşdemir, "Sadece bu maçı değil, seyircisiz oynamak bence bütün maçları etkiliyor. Bütün oyunlar yavan bir hale bürünüyor ama biz o yavanlığı aslında futbol anlamında çok doğru yerlere götürdük, çok doğru oynadık. Ama sonuca gidemedik, yapamadık. Çok gol kaçırdık ama çok üstün oynadık. Çok iyi oynadık ama maalesef mağlup olduk. Bu ligin de gerçeği bu, pozisyon vermeden de mağlup olabiliyorsunuz. Dolayısıyla son düdüğe kadar bitiş düdüğüne kadar sahanın içinde kalmanız ve o konsantrasyonu bozmamamız gerekiyor. Biliyor muyduk? Biliyorduk ama ona rağmen yine maalesef bir gol yedik bir korner attı rakibimiz ve bir gol buldu. İyi mücadele etti rakibimiz ama biz daha iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Ama bu maç geride kaldı. Artılarımız çok fazla. Tekrardan seyrettiğimizde, değerlendirdiğimizde tabii ki eksilerimiz de var. Eksiklerimizi az oynadığımız eksik yaptığımız işleri çoğaltarak yaptığımız şeylerin üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

George Puşcaş: "Transfer gerçekleştiği için mutluyum"

Bodrum'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen takımın yeni golcü oyuncusu George Puşcaş, "Hava değişimine ihtiyacım vardı bu yüzden Bodrum'a geldiğim için mutluyum. Aç ve istekli olan bir takıma gelmek istiyordum. Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bodrum'un başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu kadar kısa zaman lig yükselmek çok önemli bir durumdu. Burada bir aile olduğunu zaten bana söylemişlerdi. Burada da o aileyi görüyoruz zaten. Oyuncuların ne kadar istekli olduğunu ve Bodrum'u daha iyi yerlere taşımak için ne kadar mücadeleci olduklarını burada gördüm. Tabii ki taraftar her kulüp için çok önemli. Bizim kulübümüz için de çok önemli. Her zaman içeride ya da dışarıda oynadığımız zaman bizimle birlikte olmaları bizi desteklemeleri çok önemli. Taraftarsız bu iş olmaz, taraftar bu işin çok önemli bir parçası. Ben de bir an önce onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kenan Özer: "Süper Lig'e tekrar dönmek benim için büyük keyif"

Yeniden Süper Lig'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer, "Benim açımdan baktığımızda tekrar Süper Lig'e dönmek gurur verici. Herkes Türkiye'nin en üst ligi olan Süper Lig'de oynamak ister, her futbolcunun hayalidir burada oynamak. Ben daha önceki yıllarda oynamıştım. Ama şu an Bodrum ile tekrar dönmek benim için çok büyük bir keyif. Çünkü buradaki arkadaşlarımın ikinci ligde kazandıkları şampiyonluk, ne kadar çok mücadele, emek verdiklerini biliyorum. Birlikte geçirdiğimiz iki yıl çok güzel hatıralar bıraktı bizde. Ömür boyu unutamayacağımız hatıralar. Süper Lig heyecanı yaşamak benim çocuklarımla birlikte özellikle Bodrum'da belki torunlarıma anlatacağım bir hikaye benim için. Şimdi bitti mi bitmedi. Bu ligde kalıcı olmak için daha da mücadele etmemiz lazım. Geçtiğimiz maça gelecek olursak çok üzüldük bir kere. Onu söylemeliyim. Çünkü dediğiniz gibi Süper Lig'de ilk kez oynayan arkadaşlarımız çoktu. Onlar adına çok isterdim bu maçı almamızı. Onların kafasında o kadar büyütülecek bir şey olmadığını anlamalarını çok isterdim. Ki bence bu maçı fazla kaybetmemize rağmen çok büyük bir tecrübe oldu. Kötüyü iyiye yormak istiyorum. Çünkü maçın sonuna kadar bütün kontrol bizdeydi. Biz kontrol ettik maçı. Hatta Diogo'ya top gelmedi. Yani istatistikler de bunu gösteriyor. O anlamda iyi oldu ama tabii bu ligin de ciddiyetini anlamak adına son dakikaya kadar da her zaman konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerektiğini, bu ligde bir değil yarım pozisyon bile verdiğimizde gol yapacak kalitede oyuncular olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ben gelecek adına çok ümitliyim. Takımıma da çok güveniyorum. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz yakaladığımız aile havasını, yine aynı şekil devam ettiriyoruz. Yönetimimiz, hocalarımız, futbolcularımız, çalışanlarımız hepimiz bir aile gibiyiz o havayı yakalayacağımızı ve galibiyetlerin geleceğine de inanıyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA