Beşiktaş, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, Avusturya'da oynadığı son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, yurt dışı kampının üçüncü hazırlık maçında Avusturya Salzburg'da bulunan Grödig Arena'da Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş mücadeleye Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka ve Aboubakar 11'i ile başladı. 10. dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile öne geçti. Sağ çaprazdan Onur Bulut'un içeri çevirdiği topu kale önünde Muleka arka direğe indirdi. Pozisyonu takip eden Aboubakar'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 21. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan son çizgiye inen Onur Bulut'un ortaya çevirdiği topa kale önünde Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 25. dakikada Fransız ekibi Strasbourg farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ceza sahası içinde Mothiba'nın kale önüne indirdiği topa Sahi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu dahil oldu. 67. dakikada Beşiktaş'ta Aboubakar oyundan alınırken, yerine Semih Kılıçsoy dahil oldu. Salih Uçan ise yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı. 77. dakikada ise Şenol Güneş, Necip Uysal'ın yerine Berkay Vardar'a forma verirken, Rosier'in yerine ise Umut Meraş'ı sahaya sürdü. Müsabakada başka gol olmadı ve Beşiktaş, yurt dışı kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-1'lik galibiyetle tamamladı. - SALZBURG

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