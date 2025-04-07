Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlıların 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1 berabere bitti.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada 3-1 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç ve Rashica'nın yerlerine Mert Günok, Paulista ve Immobile'yi sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svesson, Paulista, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Gedson, Oxlade-Chamberlain ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Muçi, ortasında Rafa Silva, solunda ise Joao Mario'yu görevlendirdi. Solskjaer'in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi ve Göztepe ile oynanan kupa maçında nokta santrfor olmadan takımını sahaya sürmüştü. Derbide planı tutan ancak kupaya veda eden siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçına ileri uçta Immobile ile çıktı. Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kaybedilen Konyaspor maçına 11'de başlayan Immobile, Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Derbide forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, Göztepe maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

CAN KELEŞ ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Keleş, lacivert-beyazlı forma ile ligde ilk kez ilk 11'de görev yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon genelinde hamle oyuncusu olarak kullanırken, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Can Keleş, bu maçla birlikte eski takımına rakip oldu.

FALL'IN GOLÜ OFSAYT

Kasımpaşa'nın 7. dakikada Mamadou Fall ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Ev sahibinin sol kanattan geliştirdiği atağında Fall, kaleci Mert'i geçerek topu ağlara gönderdi ama pozisyon öncesinde yan hakem ofsaytı tespit etti ve bayrağını kaldırdı. Bu gol geçerli sayılmadı.

BEN OUNAS PERDEYİ AÇTI

Lacivert beyazlılar, bundan yalnızca 7 dakika sonra 1-0 öne geçti. Sol kanatta Fall'un pasıyla savunma arkasına sarkan Ben Ounanes, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve Svensson'a çarpan top Mert Günok'un bacak arasından geçerek ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Kasımpaşa 14. dakikada üstünlüğü yakaladı.

EMİRHAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etse de 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan 24 yaşındaki stoperin yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Milli savunmacı, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

RAFA SILVA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Beşiktaş, 22. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Immobile'nin yay üzerinden verdiği pasta topla buluşan Rafa Silva'nın karşı karşıya pozisyonda çektiği şut üst direkten geri döndü.

TAYYİP TALHA YİNE ATILDI

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi. 25 yaşındaki stoper 4 günde ikinci kez kırmızı kart görmüş oldu. 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Tayyip Talha, 36. dakikada bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmüştü.

BU KIRMIZI KART TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Tayyip Talha Sanuç, Kasımpaşa karşısında gördüğü bu kırmızı kartla tarihe geçti. Tayyip Talha, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı itirazında bulundu. Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü. Daha sonra ilk yarı sona erdi.

HAJRADINOVIC'İN GOLÜ İPTAL

Fall'un sol kanattan ceza yayından bulunan Hajradinovic'e çevirdiği topta Bosnalı futbolcu topu ağlara göndermişti ama hakem golden önce Fall'un ofsaytta olduğunu tespit etti.

GEDSON 90'DA PENALTIDAN ATTI

88. dakikada Salih Uçan, ceza sahası içinde Brekalo'nun yüzüne yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayu gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraftarlar 1'e puana razı oldu.