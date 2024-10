Başkan Doğan'dan Abdülkadir Ömür açıklaması: Kendisinden formayı çıkardım; kapının önüne koydum

Nurgül GÜNAYDIN - SELÇUK BAŞAR / TRABZON, - TRABZONPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın eski futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün ayrılığına ilişkin "Abdülkadir Ömür; çok da sevdiğim aslında çok önemli bir yetenek, Trabzonspor'a da katkıları oldu. Ama Trabzonspor Başkanına 'Ben artık bu formayı giyinmek istemiyorum' dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım; kapının önüne koydum" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığının organizesinde öğrencilerle söyleşiye katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Örs'ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleyişe, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, İİBF Dekanı Prof. Dr. Atila Doğan ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Mezun olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde söyleşiye katılmaktan dolayı yaşadığı mutluluk ve heyecanlı olduğunu söyleyen Doğan, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü olarak Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğan, "Bizim açımızdan Trabzonspor açısından buradan çıkmak yılda 650-700 milyon Euro civarında bir yükten kurtulmak olduğu için çok önemli" diye konuştu.

'ÜNAL KARAMAN'IN GİDERKEN İLK ŞARTI PARASINI ALMAKTI'

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Ertuğrul Doğan, Ünal Karaman ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılıkları ile alakalı soruya şu yanıtı verdi:

"Çok açık sözlü birisi olarak söylüyorum. Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama o dönemki sayın başkanımızla arasında bir problem yaşamıştır. Bu problemi de Ünal hoca basının önünde Trabzonspor Kulübü'nün başkanına o tarz bir şey yaptığı için görevine son verilmiştir; doğru da yapılmıştır. Bu işlerde her zaman Trabzonspor'un kimliği, kurumsal yapısı en önde olması lazım. Bu takımda benim de 3 tane dayım top oynadı. Bu tür şampiyonluklarda da varlar. Herkes Trabzonspor'a borçludur. Trabzonspor kimseye borçlu değildir, kimse de Trabzonspor'a Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük bir şey katamaz. Bu benim için de geçerlidir aklınıza gelecek olan herkes için de geçerlidir. Her antrenör her oyuncu Trabzonspor'un çalışanıdır. Trabzonspor'dan parasını alarak görev yapmaktadır. Kendisi de Trabzonspor'dan giderken ilk şartı parasını almaktı, onu da aldı gitti hayırlı olsun kendisine diyorum."

'KAPININ ÖNÜNE KOYDUM'

Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılması ile ilgili soruya da Başkan Doğan, "Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Abdülkadir Ömür; çok da sevdiğim aslında çok önemli bir yetenek. Trabzonspor'a da katkıları oldu. Ama Trabzonspor Başkanına 'Ben artık bu formayı giyinmek istemiyorum' dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım kapının önüne koydum" şeklinde cevap verdi.

'ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA EKONOMİK ANLAMDA HAZIR DEĞİLDİK'

Trabzonspor Kulübü'nün ekonomik anlamda yaşadığı sorunlara da değinen Doğan, hızlı bir şekilde borçları kapatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu sene kulübün ekonomik anlamda hazır olmadığını dile getiren Doğan şöyle konuştu:

"Trabzonspor, kazanan kulüplere baktığınız zaman 'Biz bu kupayı neden kazanamıyoruz' veya 'Niye orada değiliz' diye ben de düşünüyorum. Öyle olmalıydı bunun sonuçları ama olmadı. Trabzonspor ekonomik olarak iş hayatından bunu örnekleyeceğim. Bu zamanda dünyanın bu sisteminde, bu ekonomik durumda ne iş yaparsan yap ticaretle de uğraşsan futbol kulübü de yönetsen evinde de geçerli bunların hepsi ekonomik bağımsızlığın, gücün yoksa her yerde sıkıntıdasın. Öncelikle Trabzonspor ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmak zorunda. Yani bir planlamayı doğru yapmak lazım. Kendi işimizde nasıl yapıyorsak burada da öyle yapmak lazım. Mali olarak, sportif olarak, teknik olarak hazır olmak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ancak Trabzonspor gerçek anlamda sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla ilk iş olarak kendimizi ekonomik anlamda Trabzonspor'un önemli problemlerini çözmeye adadık. Şöyle bir gerçek de var. Saha sonuçları olmadan da bu işleri yürütme şansın yok. Biz 1,5 yıllık başkanlık döneminde mütevazı olmayacağım ekonomik anlamda çok önemli hamleler yaptık. Bugün 9 milyarı aşan bir para ödenmiş. Bunun 8 milyara yakın bir rakamı karşılıksız. Tamamıyla kasaya girmiş. Ama tüm bunlara rağmen baktığınız zaman ekonomik sıkıntılar devam ediyor ve çözülmesi gereken problemler var."

'HIZLI BİR ŞEKİLDE BU BORÇLARI KAPATMAK İÇİN BÜYÜK EMEK SARF EDİYORUZ'

"Hızlı bir şekilde bu borçları kapatmak için büyük emek sarf ediyoruz" diyen Başkan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım. Şampiyonluk sonrasında yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi şuydu: Biz Trabzonspor olarak aslında ekonomik anlamda şampiyonluğa hazır değildik. Taraftar hazırdı, herkesin sevdası bu, camia hazırdı herkesin sevdası bu, camia hazırdı herkesin sevdası bu. Yöneticiler de hazırdı. Yani kafamızda bundan başka bir şey yoktu. Dolayısıyla kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla bir şekilde şampiyonluğa yürüdük. Ama sonrasında ekonomik gerçeklikten uzaklaştığımız için sürdürülebilir başarıya götüremedik. Biz artık aynı hataları yeniden yapmamamız lazım. Hızlı bir şekilde bu borçları kapatmak için büyük emek sarf ediyoruz"

'ŞAMPİYONLUKTAN SONRA CAMİADA RAHATLAMA OLDU'

Şampiyonluktan sonra tüm camiada bir rahatlama olduğunu dile getiren Doğan, "Buna bizler de dahildik. Transferlerde başarılı olamadık. Hocamız kendisi de söylediği gibi başarılı olamadık. Diğer büyük kulüplerde olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinde olduğu gibi şampiyonluktan sonra da Trabzonspor kulübünde bir performans düşüklüğü meydana geldi. Bunu istemezdik. Ama bu bir gerçek, dışarıdan görünen bir gerçek. Bizim de kabul ettiğimiz bir gerçek" dedi.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Bir öğrencinin "Bu sezon bizlere şampiyonluk sözü verebiliyor musunuz?" şeklindeki soruya da Doğan, "Bu beni hayatta onurlandıracak en önemli şey olur. Keşke bir şey olsa ben de bunu bilsem tüm benliğimle maddi manevi bunun sözünü vereyim sana. Bunun sözünü verebilmek için başka işler yapmak lazım. O da bizim işimiz değil. Benim şu anda olduğum pozisyon hayatta en gurur duyacağım pozisyon Trabzonspor başkanlığı. Keşke dediğim gibi bunun bir formülü olsa o dediğim formülün dışında ben de sana bunun sözünü canı gönülden verebilsem. Şunun sözünü verebilirim sana; bunu gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözleriyle karşılık verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN HAKEMİ TEBRİK ETMESİ

Bir öğrencinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şanslan'ı tebrik etmesine ilişkin sorusuna Doğan şu yanıtı verdi:

"İbrahim Bey bizim eski başkanımız ve iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde Trabzonspor'un başına bunların gelmemesi lazım. Ama dün açıklamaları ben de dinledim. Sayın başkan hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben de yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi. Şampiyonlukta da böyleydi."

'EKONOMİK ANLAMDA HER ŞEYİ YAPTIK AMA SAHADA CAMİAMIZI VE TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK SAHA SONUÇLARINI ORTAYA KOYAMADIK'

Başkan Doğan ekonomik anlamda her şeyi yapmalarına karşın sahada taraftarı ve camiayı mutlu edecek sonuçları alamadıklarının altını çizerek, "Sizlerin de benim de en büyük isteğim sahada başarılı bir Trabzonspor. Maalesef açık söyleyeyim başkan olarak. 1,5 yıllık dönemde ekonomik anlamda her şeyi yaptık. Ama sportif anlamda taraftarımıza ve camiamıza mahcup bir başkanım ben. Bunu şahsen de kabul demiyorum, kendime de yediremiyorum. Ama doğruyu da görmek zorundayız. Biz maalesef 1,5 yılda taraftarımızı ve camiamızı mutlu edecek saha sonuçlarını, futbolu ortaya koyamadık, inşallah bundan sonra Şenol Güneş hocamızla beraber bu problemi çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞENOL HOCAMIZ BİZE HENÜZ BİR LİSTE VERMEDİ'

Bir öğrencinin transferler konusundaki sorusuna Doğan teknik ekibin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Şenol Güneş'in kendilerine bu konuda henüz bir transfer konusunda bir liste vermediğine vurgu yapan Doğan, "Şampiyonluktan sonra pek çok konuda başarılı olamadık. Ortada bir gerçek var ve hep doğruyu gerçeği konuşmak lazım. Aldığımız oyuncuların bize geldikleri zaman aslında isim anlamında bir eksik gözükmüyordu. Ama performans anlamında geldikleri yerler, şehre uyum sorunları, teknik kadroya uyum sorunları birçok konu gündeme geldi ve istenmeyen bir şekilde aslında isim olarak iyi olan oyunculardan bile performans alamadık. Böyle bir şeyi biz de istemezdik ama oldu. Teknik kadro kimi istiyorsa o zamanki hocamız kimse ben ve yönetim kurulu o istedikleri talepler doğrultusunda yürüyoruz. Yani bizde şu anda Şenol hocamız bir liste vermedi. Ama Şenol hocamız derse ki 'Ben buraya bu şekilde bir adam istiyoruz' onu alacağız. Ama o zaman o şekilde istiyorlardı onu aldık, ondan ibaret" dedi.

'ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARLA ALAKALI RAPOR HAZIRLIYOR'

Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncularla alakalı bir rapor hazırladığını dile getirirken, "Taraftar haklıdır, taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Ben de aynı yaşlarda aynı şeyleri istiyordum. Sizlerden de çok daha sert eleştiriler yapıyordum başkanlara. Hocamız bir tablo, bir rapor hazırlıyor oyuncularla alakalı. Tabi herkesin yoğurt yiyişi farklı. Sayın Şenol Güneş bize raporunu verdiği an kimi istiyorsa Trabzonspor'un şartları kime müsaitse ben başkan olarak gerekeni yapacağım, alacağız" şeklinde konuştu

'AHMET AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞMÜYORUZ'

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile aralarında ne yaşadıkları ve halen görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine Doğan şunları kaydetti:

"Ben başkanlığa aday olduğum zaman yönetimin de genel konusuydu Trabzonspor'un çok ciddi ekonomik problemleri var, bu ekonomik problemleri bu halimizle çözemiyoruz. Ama çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yol ayrımı oldu. Ama kendisine ben hem başkanlık açıklamamızda hem başvurumda özel olarak teşekkür ettim, bize yaşattıkları için, öğrettikleri için, başkanlığı için. Onun dışında şunu açık söyleyeyim, o günden sonra görüşüyor musunuz? Hayır, ama sebebi ben değilim" şeklinde konuştu.

'EN AZ ÜCRET AVCI'YA ÖDENDİ'

Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra ayrılan ve en az ücret ödenen teknik direktörün Abdullah Avcı olduğunu söyleyen Doğan, "Benim yöneticilikteki 7'nci yılım Trabzonspor'da çalışıp ayrılan her antrenöre bir ücret ödendi. Bunlar arasında en az kime ödendi diyorsanız bu da Abdullah Avcı" dedi.

'BİR TANE TRABZONSPOR VAR'

Bordo-mavi renklerin ve formanın peşinde olan herkesin baş tacı olduğunu söyleyen Doğan, "Sonuç ne olursa olsun bir tane Trabzonspor var. Ama bu şehrin genelinde farklı şeyler var. Bir örnek vereyim, benim açımdan aslında güzel bir örnek değildir. Abdullah hoca gidince başkan olarak telefonum susmuyor. Kimisi diyor ki 'Şenol hoca gelirse maça gelmem', kimisi diyor ki 'Fatih Tekke gelirse maça gelmem', kimisi de diyor 'İkisi de gelirse maça gelmem' Bu anlayıştan tüm şehir olarak çıkmamız lazım. Bir tane Trabzonspor var. Bu saydığım isimlerin hepsi de Trabzonspor'un çok önemli değeri. Çok iyi Trabzonsporlular. Trabzonspor'un tam içinden gelmiş. Hem Trabzonlular, hem Trabzonsporlular. Takımda şampiyonluk yaratmışlar, efsaneyi yaşamış her şeyi görmüşler. Başkan kim olursa olsun, yönetimde kim olursa olsun, her zaman bu bordo-mavi renklerin ve formanın peşinde gitmek lazım. Bu formanın peşinde giden herkes benim başımın tacıdır" ifadelerini kullandı.

'RİZESPOR BİZİM KOMŞUMUZ'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir öğrencinin "Ben Rizeliyim ve Trabzonspor'u tutuyorum. Bu aradaki düşmanlık ne zaman biter?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rizespor bizim komşumuz. Trabzonspor kulübünün yönetiminin veya bizim kafamızda asla Rize ile alakalı kötü bir düşünce yok. Rizespor'un başkanı da çok değerli bir kardeşim, çok da severim, iyi bir dostumuz. Onlar bizi orada misafir etti biz kendilerini Trabzon'da misafir ettik. Bizim böyle bir problemimiz yok kulüp olarak, kimseyle bir problemimiz yok. Ama tabi taraftar bazında baktığınız zaman bazen farklı şeyler konuşulup, farklı şeyler yapılabiliyor. Benim herkese tavsiyem, bu cevabım yanlış anlaşılmasın, Anadolu'daki diğer kulüplere de tavsiyem, herkes kendi şehrinin takımını tutarsa bu problemler ortadan kalkar"

Söyleşi sonunda KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Atila Doğan, Başkan Ertuğrul Doğan'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.