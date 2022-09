BARÜ öğrencisi Zeynep Yetgil, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda 55 kilo güreşte altın madalya kazandı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında Bartın Üniversitesine (BARÜ) bir madalya daha geldi. Güreş müsabakalarında 55 kiloda yarışan BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, tüm rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Makbule Akyüz ise Nandao'da gümüş madalya kazanmıştı.

BARÜ'nün genç sporcularının elde ettiği başarılarla Türk sporuna değer kattığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Farklı branşlarda 200'e yakın milli sporcunun 'daha iyi bir gelecek' için öğrenimlerine devam ettiği Üniversitemizde, alınan başarılar her geçen gün artıyor. Ülkemizin spordaki sürdürülebilir gelişime katkı sunmak amacıyla çıktığımız yolculuğumuzda alınan her derece, gösterilen her gayret bizleri yarınlar için daha da umutlandırıyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekleyen Zeynep Yetgil'i kutluyorum. Öğrencilerimize inanarak onlarla yol arkadaşlığı yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte tüm insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN