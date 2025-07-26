Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe'deAli Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM VE HAMDİ AKIN GERİLİMİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın, eski başkan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

İlk olarak Ali Koç "Aziz Bey'in konuşmasına, 28 konuşmacıdan sonra cevaplamak havada kalabilirdi. Başkanım öncelikle tarzınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Eteğinizdeki taşları döktünüz. Cevap vereceğiz. Bazı cevaplar, 7 yıldır verilmeyen ve verilmek istenmeyen cevaplardır. Bunu peşinen söylüyorum. İşin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim." dedi ve sonrasında Hamdi Akın konuştu.

Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın borç rakamlarıyla ilgili sözlerine şöyle cevap verdi;

"Borçlar konusunda kafa karışıklığı var. Bunu netleştirmek için müdahalede bulundum. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Netleştirelim, basitleştirelim. 612 milyon nereden gelmektedir. 2018'de Ali Koç yönetimi devraldığında Bankalar Birliği'ne 265 milyon Dolar borç var. Karşılığı olmayan, Fenerbahçe'nin masrafları için harcanmış, transferler değil arsa olabilir, başka şeyler için olabilir, 265 milyon dolar borç yapılmış. Bu borçlar, bugün itibarıyla TL'ye çevrilmiş, değer kaybetmiş, yüzde 50 faiz almış da 7 senede bir sürü şey olmuş. Bugün 69 milyon Dolar'a düşmüş. Bu, bu kadar basit. Finansal borçlar bunlar. 347'ten 69'a düşmüş. Diğer borçlar ise 265 milyonmuş. Diğer borçlar nedir 265, transfer yaptınız, vadeli yapıyorsunuz, 40 milyon veriyorsunuz mesela, 10 10 10 4 senede ödüyorsunuz. Sözleşmeye bağlıyorsanız borcunuz, taahhütünüz sayılıyor. 2019 - 2020 - 2021'e taahhütler 265 milyon. Finansal borçlar 347. 347 69'a düşmüş, 265 milyon olan ise 334'e çıkmış bugün itibarıyla. O zamanki futbolcuların fiyatları, masraflarıyla, hoca o gün 1'se Mourinho 10'a geliyor falan. Taahhütler bugün toplamı 334 milyon, 265'ten çıkmış; 347 milyon olan ve karşılığı olmayan borçlar ise 69'a düşmüş. Bu borcun 69'a düşmesi niye daha önemli, çünkü diğerlerinin karşılığı var. 334 milyon ama her sene 200-250 milyon gelir var. Başkan sağ olsun, Fenerbahçe adıan çok büyük bir olay yapmış. Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi kırdırmamış, ileriki yılların gelirlerini harcamıyor. Hala daha yapıyor. 2025 yılının gelirini 2025'te harcıyor, 2026'ya bırakmıyor. İsterse gelirleri kırdırır borcu öder, bunu yapmıyor. Kongrede değişiklik olursa yeni başkanın önünü açmak istiyor. Locaları bile 2-3 senelik satmıyor.

LOCA KONUSU İÇİN KARŞILIKLI SÖZLER

Hamdi Akın: "Aziz Başkan 'loca vermiyorlar' dedi. Ali Bey ile çok tartıştık, loca verelim ama kimseyi çıkartamıyoruz. Kimse locasını bırakmıyor. Her taraf dolu. Ben şahsım adına söylüyorum, üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz Aziz Başkanım."

Aziz Yıldırım :"Ben bu kulüp için hapis yattım!"

Hamdi Akın:"Çok haklısın başkanım ama böyle bir efsane başkan da locasını bırakmamalıydı! Sen beni stat açılışına çağırmadın ama ben locamı bırakmadım!"

Ali Koç: "Sayın başkan çok heyecanlanıyorsunuz, bir şey olacak. Mikrofon versenize konuşsun başkan"

Aziz Yıldırım :"Ben stada gelsem, rahatsız olurdunuz. O yüzden gelmedim. Ali Şen geldiğinde, ben de rahatsız oluyordum."

Hamdi Akın:"Ben yönetime yeni girdim. Eylülde ayrılacağım. Onun için rahat konuşuyorum. İşlerim dolayısıyla... Çok zaman alıyor, bütün arkadaşlar çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor."

"300 MİLYON DOLARA VERELİM!"

Hamdi Akın:"Arsalar konusu... TV'de Başkanım ile Aziz Başkan anlaştılar 300 milyon Dolara. 300 milyon Dolara veriyorum dedi. Ataşehir hariç dediği için olmamış galiba. Öyleyse ben yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak, bu konulardan sorumlu olarak size 300 milyon dolara pazartesi günü devredeceğim. Ali Başkanı ve yönetimi ben ikna edeceğim. Gerçekten samimiyseniz. Samimiyseniz ben Ali Başkan'ı ikna edeceğim."

Aziz Yıldırım :"Ali Bey konuşsun. Sen bilmiyorsun. Bırak başkan konuşsun. Doğruları biliyor. Sen bilmiyorsun."

Hamdi Akın:"Sordum şimdi, sen mi verdin Ataşehir dahil dedim. 300 milyon Dolar dedim. Salon da sizin başkanım, biz size kira verelim."

Aziz Yıldırım :"Bak Hamdi beni kızdırma, dalarım başka yerden. Çıkamazsın işin içinden. Lütfen terbiyeli olalım."

Hamdi Akın:"İstediğin yerden dal."

Aziz Yıldırım : "Ben 300 verdim, el sıkışıyorduk, salon da dahil dedim, vermedi. Sen girme bu konuya."

Hamdi Akın:"Al salonu kiracın olalım. Ne yapacaksın salonu alıp ben anlamadım."

"ŞİMDİ KURUMSAL YÖNETİLİYORUZ"

Hamdi Akın'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye gelen Ali Koç "Sayın Başkanım şunu söyleme ihtiyacım var, içiniz rahat olsun sizin döneminiz aksine 'Siz bakkal gibi yönetiyoruz' demiştin, çok daha kurumsal ve uluslararası standartlara göre yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesine dair data bile yok. İçiniz rahat olsun." dedi.

"KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSAYDIK"

Aziz Yıldırım'a sitemde bulunan Ali Koç "Size bir kardeşiniz olarak zamanında sizin için her şeyi yapacak biriyim. Fenerbahçe beni iki kere ağlattı. Biri İzmir'de cezalı maçta 2-1 mağluptuk, Galatasaray 1-0 öndeydi Sivas'ta, Trabzon'a karşı oynuyorduk, sonlara doğru gol attık, tam biz attık Sivas'tan gol sesi yedik, önümüzdeki maçı düşünürken şampiyon olduk. İkinci ağlamam, üzüntüden. Kara günlerimizde, 3 Temmuz'da, bir gün ofise geldim. Sizin bütün eşyalarınız kutular içindeydi. Ne oluyor dedim. Başkandan talimat geldi, tüm eşyalarını çıkartıyoruz dediler. O talihsiz sene, siz içerideyken, çıktıktan sonra baş başa toplantı yaptık, kimin ne yaptığını anlattım. Anlatmadıklarımı da Şekip Başkan'ın katıldığı aralıkta yemekte anlattım. Şaşırdığınız fark ettim. O kutuları görünce 1 gün bile olsa Aziz Başkan koltuğuna oturacak demiştim. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim, Fenerbahçe'yi ben yarattım ruh halinden çıkmadığınız müddetçe sizin için de, Fenerbahçemiz için de çok zarar verecek noktalara geleceğiz." açıklamasını yaptı.

"BU RUH HALİNDEN ÇIKIN!"

Ali Koç, Aziz Yıldırım ile ilgili sözlerine "Siz bana ne derseniz deyin, siz benim kalbimde de gönlümde de efsane başkan olarak kalacaksınız. Sizin ruh haliniz değişken, hal ve tavırlarınız olabilir. Büyüğümsün. Sineye çekerim. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Kendi sağlığınız için, Fenerbahçemizin geleceği için bu ruh halinden acilen çıkın, rica ederim. Onu ben yaptım, bunu ben yaptım, ben olmasam şöyle olurdu... Siz böyle değildiniz, hakikaten değildiniz. Aziz Yıldırım ve arkadaşları deniyor hep. Hurşit Yenigün ve arkadaşları gibi. Ben de sizin arkadaşınızdım." diyerek devam etti.

ALİ KOÇ: "BENİM LOCAMI ALIN"

Ali Koç: "İsterseniz benim locamı alın."

Aziz Yıldırım kürsüye çıkarak Ali Koç'a sarıldı.

Ali Koç:"Babamın bir lafı vardır, 'Bazı insanlar sözü yeter, bazı insanların imzası lazım olur. Bazı insanlara ikisi de yetmez' der. Benim sözüm milyonların önünde, ağzımdan çıkmış. Daha ne imza..."

"MOURINHO İLE GECELERE AKIYORMUŞUM!"

Ali Koç yaptığı konuşma sırasında "Sizi ziyaret ettik. Hulusi Bey, Şekip Bey, ben vardık. Dinledim sizi, gıybet dedikodu, onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gibi gibi. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam dedim içki dahi içmiyor, en sıkıcı adam, sadece futbol konuşuyor. Dolayısıyla şunu kanat getirdim, başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Onlar siz olmadan Fenerbahçe'de olamaz, mümkün değil." dedi.

AZİZ YILDIRIM: "MOURINHO SÖZLERİNİ..."

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a cevap verdi ve "Bak Mourinho ile ilgi söylediğini söylersem, çok ayıp olur! Konuşturma beni!" açıklamasını yaptı.

"AŞAĞILIK HERİF YANINIZDA ŞİMDİ"

Sözlerine devam eden Ali Koç "Bana dediniz ki 'Niye derneğe gittin, 7 senedir gitmediğin yere gidip bastın' dedin. Yalancı, aşağılık, korkak herif! Yanınızda oturuyor şimdi. Başkan senin için 'yalancı, aşağılık, korkar' diyor, nasıl yanında oturuyor. Efsane başkanımız olarak kalın dedim. Yok 'sinek ikili' dediniz. O günlerden bu günlere..." dedi.

AZİZ YILDIRIM: "TAYYİP BEY'DEN İZİN ALIN"

Aziz Yıldırım:"Nerede dedim ya! Ben mi söylemişim"

Ali Koç:"İki yanınızda oturan var ya..."

Aziz Yıldırım:"Bırak nerede söyledim."

Ali Koç:"Hulusi Bey, Şekip Bey..."

Aziz Yıldırım:"Uydurup uydurup söylüyorsunuz. Böyle böyle söylüyorlar dedim. 'Erol Bey'in oğlu değil' dedin."

Ali Koç: "Ben hangi bir yalana cevap vereyim. Bırakın dedikoduları, Cumhurbaşkanımıza birlikte gidelim, 3 Temmuz'un helallaşmesi için beyefendiye gidelim demedim mi? Siz de yapalım demediniz mi?"

Aziz Yıldırım:"Tayyip Bey'den izin alın geleyim dedim, beni kabul eder mi etmez mi dedim. Beni kabul ederse geleyim dedim. Senin yanlışın şu, bana danışmak istediğin konuları önce yutuyor sonra kusuyorsun. Ben seni uyarıyorum. Sen her yalan cevap vermek benim sorunum değil. Sizin sorununuz. Bana söylediklerini anlattım. Niye bunlardan gocunuyorsun."

Ali Koç:"Ben gocunmuyorum."

Aziz Yıldırım:"Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni."

Ali Koç:"Söyleyin ne varsa..."

Aziz Yıldırım:"Şekip konuşsun."

AZİZ YILDIRIM: "OTUR ULAN SEN"

Ali Koç:"Öncelikle ilk genel kurulda ibra olmadı, doğrudur. Çünkü denetim şirketi çalışmalarını bitirmemişti. Doğrudur, biz çekimser oy kullandık. Sebebi de sizin isterseniz detaylara girerim, girmemeyi tercih ederim, kardeşinizin finansal hareketleri nedeniyle çekimser oy vermek zorunda kaldık. Anlatabildim mi!"

Aziz Yıldırım:"Anlat. 1-2 milyar en azından bu kulübe girdi çıktı yaptım. 1 lira zarar vermişsem bunun hesabını mı soracaksınız bana. Bu mal varlığını bıraktım ben. Sen şu anda Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var açıkla."

Ali Koç:"Yollayın adamlarınızı açıklasın."

Aziz Yıldırım:"25 milyar borç var borç. Oyuncu alamıyorsunuz. Otur sen lan. Otur. Kızdırıp durma beni. Sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe için Ankaragücü ile Trabzon ile pazarlık yaptın. Senin konuşma hakkın yok. Sen konuşma! Ali Bey konuşsun, sen konuşma. Hakkın yok."

Hamdi Akın:"Niye karışmayacağım anlamadım. Sana borç ile ilgili raporu vermedim mi biraz evvel. Anlatmadım mı? Kime anlattım ben ya!"

Aziz Yıldırım:"Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere..."

Hamdi Akın:"Kimse cevap vermeyecek mi! Sorusuna cevap verilmeyecek mi!"

"GÖRÜŞMEDEN ADAY AÇIKLADINIZ!"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik sözlerine devam ederken şu ifadeleri kullandı;

"Basket maçına geldiniz, elini sıkmak isteyenin elini ittin. Bana gelip iyi geçin diyorsunuz. Para pul konularını sizle konuşmuyorum. Futbol değişti. Son derece farklı bir dünyadayız. İmar, siyaset, borç yapısı... Fenerbahçe'ye liderlik etmek istiyorsanız aday olacaksınız. Siz bunu istemiyorsunuz. adidas ile kötü mü yaptık? Sizin döneminizde 6 milyon dolardı, şimdi 8 milyon euro. Kontrata baktık. Yollarız size. 6-8 önemli değil... Sizin teşvik etmeniz lazımken hep kişiselleştiriyorsunuz. Erken seçim yap diyorsunuz. Ben dedim ki yapmayacağız şu sebeplerden. Siz dediniz ki yap. Ben de yeri geldi güven oyu aldım. Sizin arkadaşlar var dedim, konuşurum aday olmazlar dediniz. Dubai sonrası görüşürüz dedik, Dubai sonrası kutlamalar, sizler falan derken sizle görüşmeden potansiyel adaylığınızı açıkladınız.

"YANINDAKİ ADAM SAVCILARA İMZA VERDİ"

Ali Koç ayrıca "Siz Hamdi Bey'e bir şey dediniz. Yol yürüdüğünüz bir arkadaş, buraya çıkacak. Dönemin savcılarının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış, bunu da siz biliyorsunuz, Çırağan Oteli'nde sıcağı sıcağına basın toplantısı düzenlemiş, başta sizi ve bizi istifaya çağırmış, biz istifa etseydik o gün, siz yöneticileriniz arkadaşlarımız haksız yere cezaevindeyken Fenerbahçe nerelere giderdi? Utanmamış, çekinmemiş istifaya çağırmış, nurlar içinde yatsın Sayın Yüksel Günay'ın cemaatle ilişkilendirmesine 'Bu ne paranoya, polisler işlerini çok iyi yapmış' diyen adamla yol yürüyorsunuz şu anda. Ben daha ne diyeyim! Daha devam etmeyeceğim. Üzüntü verici bir hal bu. Hakikaten üzüntü verici." diye konuştu.

"ADAY OLMAMDAN NEDEN RAHATSIZSINIZ?"

"Sen aday olma" göndermesi yapan Aziz Yıldırım'a cevap veren Ali Koç "Sen aday olacak mısın, aday olmayacak mısın! O tren kalktı. Ben aday olup olmama ben karar veririm. Ben aday olmadan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Demokratik haktır." dedi.