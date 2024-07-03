Üye Girişi
Haberler

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan Türkiye'nin bu başarısı Avrupa basınında geniş yankı buldu. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin spor gazeteleri, milli takımımızın bu büyük başarısını manşetlerine taşıdı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1'lik skorla devirip çeyrek finale çıkması Avrupa'da geniş yankı buldu.

Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak olan milliler için Avrupa'da öne çıkan manşetler şöyle:

AS: RALF RANGNICK'İ ÇILGINA ÇEVİRDİ

"Türk stoper, Real Madrid'li oyuncunun asistlerinin ardından iki gol attı. Avusturya zaman zaman ezici bir üstünlük kurdu ancak Türkiye'nin direnci kahramancaydı."

L'EQUIPE: MERİH'TEN ÇİFTE MUCİZE

Türkiye Avusturya'yı şaşırttı, Euro 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Savunma oyuncusu Merih Demiral'ın dublesi sayesinde Türkiye Salı akşamı Leipzig'de Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası son 16 turuna yükseldi. Vincenzo Montella'nın takımı Cumartesi günü çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın başında yedek kalan Merih Demiral, Montella'nın güveniyle Salı akşamı devam etmeden önce son grup maçında Çek Cumhuriyeti'ne karşı ilk 11'de yer alana kadar yavaş yavaş kendini gösterdi. Geçtiğimiz yaz henüz 26 yaşındayken Suudi Arabistan'a (Al Ahli) giden sağlam sağ açık, mantıklı bir şekilde kendisini merkez defans oyuncuları hiyerarşisinde küme düşmüş olarak gördü ancak Leipzig'deki bu akşamın avantajını kullanarak yaptığı kurtarışla (1., 59.) tribünlerde bulunan çok sayıda Türk taraftarı alabora etmeyi başardı. Büyük turnuvalarda (Euro + Dünya Kupası) bir eleme maçında bir defans oyuncusu için ilk... 1998'de Lilian Thuram.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

MARCA: UNUTULMAYACAK BİR GECEYDİ

"Arda Güler icat ediyor, Merih Demiral uyguluyor, Mert Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal kuruyor... Leipzig'de unutulmayacak bir geceydi. Bir Avrupa Şampiyonası'nın en gizli maçının muhteşem olabileceğinin bir göstergesiydi. Özellikle de bu bir ya hep ya hiç 16 Turu maçıysa. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynayacak. Arda Güler asist yaptı, Merih Demiral uyguladı ve gol attı ve Mert Günok maçın son oyununda olağanüstü bir el ile kurtardı."

"CORRIERE DELLO SPORT: KENAN VE ARDA TARİHE GEÇTİ

"Türkiye, EURO 1964'teki Macaristan-Danimarka maçından bu yana Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları arasındaki eleme maçlarında iki 20 Yaş Altı oyuncusunu sahaya süren ilk takım oldu. (Arda Güler ve Kenan Yıldız)"

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

GAZZETTA: AŞAĞILANMAYI TELAFİ ETTİLER

"Merih Demiral abarttı: Avusturya'da duble, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juve ve Atalanta defans oyuncusu iki gol atarken, Gregoritsch finalde Avusturyalılar için yeterli olmadı. Montella, Cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak."

BILD: MERİH SAHANIN EN BÜYÜK KAHRAMANI

"Vincenzo Montella'nın takımı Leipzig'de gizli favori Avusturya'yı 2:1 yenerek Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncusu Merih Demiral sahanın en büyük kahramanı. Her iki golü de attı ve takımını öne geçirdi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

THE SUN: BİR ÜLKENİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUK

"Merih Demiral iki gol atarak Ralf Rangnick'in ateşli takımını sersemletti ve Türkiye Euro 2024 çeyrek finaline yükseldi. Leipzig İstanbul'a dönüşürken onun adı Almanya'da yankılandı. Her Türk bu sloganı attı: "Arda Güler."

DAILY MAIL: TÜRKİYE'DE TAHMİN EDİLEMEYEN BİR ŞEY VARDI

"Olması gerektiği gibi vahşi, çiğ, ateşli bir turnuva futbolu gecesi - takımlar hayatları buna bağlıymış gibi oynuyor ve çok sayıda kırmızı giymiş insan yağmur altında çılgınca bir aşağı bir yukarı zıplıyordu. Avusturya, Ralf Rangnick tarafından tasarlanan pres yöntemiyle ve Mart ayında Türkleri 6-1 yendikleri düşünüldüğünde, büyük bir inançla geldi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

SPORMEDIASET: MERT'İN ELDİVENLERİ...

"Eğer Merih Demiral bir başyapıtsa, Mert Günok da bir sanatçıdır. Vincenzo Montella'nın cesaret ve üstün yetenek karışımı Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juventus ve Atalanta defans oyuncusu yankılanan bir duble ile Osmanlı süper kahramanı rolünü oynadıysa, ikinci yarının ortasında Mert'in eldivenleri ve refleksleri de imza bir kurtarışla geceyi tamamladı."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

EUROSPORT: HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER

"EURO 2024 son 16 turu maçı olan Avusturya-Türkiye karşılaşması Leipzig'de 1-2 sona erdi. Merih'in golleri belirleyici olurken, Avusturyalılar Gregoritsch'ten yeterli katkıyı alamadı. Tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonalarında çeyrek finale yükselen Türkiye için hak edilmiş bir zaferdi. Avusturya hemen darbe aldı ve ardından Türk duvarını aşmakta büyük zorluk çekti. Rangnick'in takımı sonuna kadar çabaladı, 66. dakikada Gregoritsch ile farkı azalttı ve son saniyede Günok'un Baumgartner'e yaptığı muazzam kurtarışı gördü. İki 'yıldız' Yıldız ve Güler çeyrek finalde."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Avusturya İspanya Almanya Türkiye İtalya Fransa Spor Spor Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı? Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜFE ORANI HAZİRAN 2024 | Kira zam oranı belli oldu mu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı!
Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
500

Yorumlar (11)

Turbo Levent:

ŞANSA ZAYIF TAKIM GELDİ VE TURU ATLADIK O KADAR....ABARTILCAK BİŞEY YOK OYUN VASAT POZİSYON YOK FISSS

13
235
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

Senin zayıf dediğin Avusturya , Fransa ve Hollanda’nın olduğu gruptan lider çıktı. Max futbol bilgin bu kadarsa izleme yorumlama kardeşim

yanıt142
yanıt3
Hamit Gündoğdu:

Şu yorumun varya senin mahalle maçlarına bile yeterli olmayan ve futbol bilgisi noksanı bir kişi olduğunu gösteriyor.. gülüp geçiniz..

yanıt1
yanıt0
Fikret Arslan:

Favori fransa oynadıgı 4 maçta 3 gol atti ama yarı finalde sen neyi beğenmiyorsun anlamadım milli takım akşam oyun stratejisi buydu ve gayette güzel uyguladı senin gibileri üzmeye devam edeceğiz merak etme

yanıt2
yanıt0
Olcay Aydeniz:

Vasat ? Sahada Ruhunu, kazanma inancını, sadakatini sahaya sürmüş 11 aslan parçası vardı. Peki sen neredeydin ?

yanıt0
yanıt0
AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Bravo çoçuklara inşAllah Portakallarıda yeriz.

99
0
yanıtYanıtla
Vatansever:

Bu mevsimde portakal iyi gider serin serin

yanıt40
yanıt0
Evren SyR:

Ortada oyun yok pozisyon yok şansa atılmış 2 gol ve mert başarısı var böyle giderse bize yok görünüyor vasat bir milli takım izliyoruz yine de teşekkürler

9
52
yanıtYanıtla
Egezen:

manşet: HAZIRLIK DEĞİL GERÇEK

22
0
yanıtYanıtla
SUNSET null:

turbo zafer Avrupa'ya gözdağı verdi

5
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title