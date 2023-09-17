Amedspor, 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup etti

Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Amedspor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Amedspor, ilk deplasman galibiyetini elde ederken, bu sezon 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Maç boyunca net pozisyonlara giren Amedspor, galibiyete son dakikalarda ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Bu sezon attığı sürpriz ve kritik gollerle takıma önemli katkılar sağlayan kaptan Gökhan Alsan, 63. dakikada Amedspor'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi bu gole 77. dakikada eski Amedspor'lu Yasin Abdioğlu ile cevap verdi, skor 1-1'e geldi. Rakip kalede etkili olan Amedspor'un çabaları 86. dakikada sonuç verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda kaptan Gökhan Alsan bir kez daha takip fileleri havalandırdı. Rakibini 2-1 mağlup eden Amedspor, puanını 10'a çıkardı.

Amedspor, 5. hafta maçında 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR