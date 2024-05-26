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MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti?

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MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaza yerinin nerede olduğu bilgileri paylaşıldı. Kazanın detayları ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? İşte merak edilenler...

MERSİN KAZA NEREDE OLDU?

Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti?

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, bir yolcu otobüsü karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti?

10 ÖLÜ, 30 YARALI VAR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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