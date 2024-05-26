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FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ?

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FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, maç kaç kaç? Fenerbahçe, İstanbulspor ile yaptığı maçta farkı açıyor. Maçın golcüleri ve maçın son durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin gol atan oyuncuları ve maçın son skoru haberimizde.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelede 3-0 Fenerbahçe önde. FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, maç kaç kaç?

FENERBAHÇE KİM GOL ATTI?

Düdük çalmasının hemen ardındaki 8. dakikada Fenerbahçe'den gol geldi. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti. İkinci gol ise Sebastian Szymanski'den geldi. Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 35. dakikasında D. Tadic'ten gelen gol, maçı Fenerbahçe 3 - 0 İstanbulspor noktasına getirdi.

FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, Serdar Dursun.

İstanbulspor; Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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