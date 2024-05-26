MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne?

Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne?

MERSİN'DE KAZA MI OLDU?

Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

10 ÖLÜ, 30 YARALI VAR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

İşte zincirleme trafik kazasından ilk görüntüler: