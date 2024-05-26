Üye Girişi
Haberler

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pahalı sponsorluk harcamaları ve lüks araçlı çalışanlarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY), Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında gönderdi. Başta takım kaptanı Eda Erdem, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt olmak üzere milli voleybolcuların birçoğu 13 saatlik uçuş öncesinde sosyal medya paylaşımlarıyla THY'ye tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yarattı. FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımında yine uçak krizi yaşandı. 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçacak olan oyuncular, duruma sosyal medya hesaplarından isyan etti.

"BAŞKA TAKIMLARA GELİNCE ÖZEL UÇAK, BİZE GELİNCE EKONOMİ"

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. THY'nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı. Ebrar Karakurt devamında ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

FİLE'NİN SULTANLARINDA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi. Hande Baladın ise sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi. Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

Milli voleybolcuların paylaşımları ise şöyle:

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

BASIN MÜŞAVİRİNE LAMBORGHINI

Türk Hava Yolları'nda basın müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka lüks aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla geçtiğimiz aylarda gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

SPONSORLUKLARA DEV PARALAR HARCADILAR

Öte yandan, THY 2010 yılında üç yıllığına Barcelona'ya sponsor oldu. Şirket bu sponsorluk için İspanyol devine 9 milyon euro ödeme yaptı. 26 Temmuz 2010 tarihinde Türk Hava Yolları ve EuroLeague arasında 15 milyon euro bedel ile bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Avrupa basketbolunun en üst ligi olan EuroLeague, 2010-11 sezonundan beri Turkish Airlines Euroleague adıyla düzenlemeye başlamıştır. THY, Lionel Messi ve Kobe Bryant'lı reklam filmi için yaklaşık 100 milyon dolar bütçe ayırdı.THY'nin Kevin Costner'a 2009'da 1 milyon euro, 2017'de Morgan Freeman'a 1 milyon 200 bin euro, bu yıl ise Jose Mourinho'ya 1 milyon 500 bin euro ödediği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Türk Hava Yolları Ebrar Karakurt Hande Baladın Sosyal Medya Zehra Güneş Simge Aköz Eda Erdem Voleybol Ekonomi 3.Sayfa Kadın Toplum Spor Haberler

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Bakmadan Geçme

GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title