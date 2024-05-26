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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı?

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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? Kasımpaşa ve Beşiktaş arasındaki futbol maçını canlı izleyin. Maçın skoru ve gol atan oyuncular hakkında anında bilgi edinin. Maçın durumu ve sonuçları hakkında güncel bilgiler için canlı yayını takip edin.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında büyük bir mücadele var. Her iki takım da son haftaya galibiyetle veda etmek istiyor. Maçın tüm detayları ve heyecanı için haberimizi takip edin... KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? İşte ayrıntılar...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SKOR

Kasımpaşa, Beşiktaş karşılaşması heyecanla sürüyor. İlk gol Kasımpaşa'dan,Nuna Da Costa'dan ikici gol ise Yasin Özcan'dan geldi. Maçta skor Kasımpaşa 2 - 0 Beşiktaş.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa:

Kaleci: Gianniotis

Savunma: Sadık, Porozo, Gökhan

Orta Saha: Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic

Hücum: Fall, Oğulcan, Da Costa

Beşiktaş:

Kaleci: Ersin

Savunma: Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Masuaku

Orta Saha: Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan

Hücum: Semih, Cenk

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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