GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. İşte, GS'nin şampiyonluk töreniyle ilgili detaylar... GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? İşte merak edilenler...

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NEREDE?

Galatasaray'ın kupa töreninin 27 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'da RAMS Park Ali Sami Yen Spor Tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puan toplayarak 2023-2024 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Louka Prip attı.

ICARDI GOL KRALI OLDU

Son hafta maçlarının ardından gol kralı da belli oldu. Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu gol kralı oldu.

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