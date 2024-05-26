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GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR

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GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR Galatasaray ve Konyaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasında kimler gol attı ve maçın sonucu ne oldu? Canlı skor bilgileri ve detaylar haberimizde.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR! İşte ayrıntılar...

GALATASARAY KİM GOL ATTI?

Kıran kırana ilerleyen şampiyonluk maçında ilk gol Mauro İcardi'den geldi. İcardi maçın 30. dakikasında gol attı. Sol kanattan Köhn tarafından yapılan ortada Arjantinli oyuncu Icardi ters kafa vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı.

GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR

ASLAN 1 PUANA ŞAMPİYON

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem A., Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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