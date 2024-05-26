ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk için, Konya temsilcisine ise ligde kalmak için 1 puan yetiyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var. ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM!

ŞAMPİYONLUK MAÇI CANLI ANLATIM

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturuyor.

ASLAN 1 PUANA ŞAMPİYON

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem A., Icardi.

CANLI ANLATIM

İ.Y Konyaspor 0-1 Galatasaray

45+' KAÇTI! Kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

45+' Konyaspor'da Alassane Ndao rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45+' HATA! Savunmadan çıkmak isteyen Konyasporlu oyuncular topu kaybedince Icardi araya girdi. Kalesinden açılan Slowik kritik hamleyle Icardi'ye şut şansı tanımadı.

45' İlk yarının sonuna 8 dakika eklendi.

42' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

40' Sahaya atılan konfetiler nedeniyle oyun durdu.

38' Galatasaray'da Okan Buruk, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

38' Karşılaşma bu şekilde sonuçlanırsa Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Konyaspor ise rakipleri galip durumda olması nedeniyle küme düşme hattına geriledi.

37' Orta alanda yerde kalan Barış Alper Yılmaz için faul düdüğü çalındı. Ndao, hakeme itirazlarda bulunuyor.

36' Bu dakikalarda oyun sık sık fauller nedeniyle duruyor.

35' Galatasaray ceza sahası içine gönderilen topta Steven Nzonzi'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

34' Guilherme'nin ceza sahası içine ortasında Uğurcann Yazgılı'nın kafayla çevirdiği top oyun alanı dışına gitti.

33' Galatasaray'da Davinson Sanchez rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Köhn'ün sol kanattan ortasında kafalardan seken topa Barış Alper Yılmaz şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Atağın devamında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan şutu kalecide kaldı.

30' Sol kanattan Köhn tarafından yapılan ortada Arjantinli oyuncu Icardi ters kafa vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı.

29' GOOOLLL! Konyaspor 0-1 Galatasaray

26' Hızlı çıkan Konyaspor'da Alassane Ndao'nun savunma arkasına atmak istediği pasa Davinson Sanchez son anda ayak koydu.

25' Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR ile iletişiminin ardından oyunun devam etmesini istedi.

24' Galatasaray'da ceza sahası içinde yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekliyor. Hakem, yerde kalan Barış Alper Yılmaz için sağlık ekibini oyuna davet etti.

23' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşu kornere gitti.

21' Derrick Köhn sol kanattan hücum ederken rakibi Uğurcan Yazgılı'nın ayağına bastı. Uğurcan sakatlık yaşıyor.

20' İlk 20 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı. Her iki takıma da hedefleri doğrultusunda birer puan yetiyor.

19' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün sakatlık yaşıyor.

16' Mertens'in ortasında Sokol topa ayak koyduğu sırada Icardi ile çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde kaldı.

15' KALECİ! Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nu kafa vuruşu kaleciden döndü. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

14' Rakibinden topu alan Mertens köşeye yerden şutunu çekti. İyi uzanan Jakub Slowik gole izin vermedi.

9' DİREK! Kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

8' SON ANDA! Köhn'ün Icardi'ye uzun pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda savunma topa ayak koyarak topu kornere yolladı.

7' Icardi'nin ceza sahası içine yükselttiği topta Kerem Aktürkoğlu topu önüne almak istedi ancak savunma topa ayak koydu.

6' SON ANDA! Ndao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Sokol Cikalleshi şut açısı ararken Davinson Sanchez araya girip tehlikeyi önledi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

3' Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında Mauro Icardi topa yükseldi ancak kafa vuruşunu gerçekleştiremedi.