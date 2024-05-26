TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri... TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'un Muhtemel 11'i:

Kaleci: Taha

Savunma: Meunier, Baniya, Denswil, Eren

Orta Saha: Berat, Umut, Bardhi

Hücum: Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü'nün Muhtemel 11'i: