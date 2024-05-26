RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir?

Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın kupa töreni gündemde. Sarı kırmızılılar heyecanla şampiyonluk kutlamasını bekliyor. Kutlamanın yapılacağı Rams Park Ali Sami Yen Spor Tesisleri'ne nasıl gidileceği ise merak ediliyor. RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? İşte merak edilenler...

GALATASARAY STADI NEREDE?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Galatasaray Spor Kulübü'nün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stadyum, 2. çevreyolu E-80 otobanı üzerinde yer almaktadır. Stadyum, M2 Yenikapı – Seyrantepe – Hacıosman Metro Hattı ile bağlantılıdır.

GALATASARAY STADINA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya en kolay ulaşım metro ile sağlanmaktadır. Hacıosman - İTÜ Ayazağa hattı ve Taksim - Sanayi hattındaki metro istasyonlarından binecek olan biletli seyirciler, Sanayi durağında inerek Sanayi-Seyrantepe mekik seferini yapan trenlere aktarma yapacak ve Sanayi'den 2 dakikalık bir yolculukla Seyrantepe metro istasyonuna ulaşacaklar. Stada gelişte Sanayi-Seyrantepe arasındaki 2000 kişi kapasiteli mekik hat, 6 dakikada bir sefer yapacaktır. Seyrantepe metro istasyonu saat 12:00 itibarıyla açılacak olup, buraya ulaşan izleyiciler tünellerden geçerek stada varacaklar. Metro ile gelen izleyiciler biletlerine göre Doğu, Batı, Pegasus ve Güney tribünlerindeki turnikelere yönelerek stada giriş yapacaklar.