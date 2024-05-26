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GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu?

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GALATASARAY ŞAMPİYON MU? Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? Son oynanan maçların ardından Galatasaray'ın şampiyonluk durumu merak ediliyor. Galatasaray'ın kaç puanla şampiyon olduğu ve bu şampiyonluğun kaçıncı olduğu konusundaki detaylar haberimizde yer alıyor.

Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti. GALATASARAY ŞAMPİYON MU? Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? İşte merak edilenler...

GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puan toplayarak 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu?

3 GOLLÜ ZAFER

Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Louka Prip attı.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu?

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste ikinci kez zafer ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu?

ICARDI GOL KRALI OLDU

Son hafta maçlarının ardından gol kralı da belli oldu. Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu gol krallığını aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu?

SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Ligdeki 38 maçta 33 galibiyet alan Galatasaray, 3 kez berabere kalırken sadece 2 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor (D), Fenerbahçe (D) ve Sivasspor (D) maçlarında 2'şer puan bıraktı. Cimbom, Hatayspor (D) ve Fenerbahçe (E) ise mağlup oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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