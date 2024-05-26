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GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu?

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GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? 2024 yılında Galatasaray'ın şampiyon olup olmadığı ve bu durumda kaçıncı kez şampiyonluk yaşayacağı merak konusu oldu. Futbol dünyasının gözü kulağı olan Galatasaray'ın bu yılki performansı ve şampiyonluk durumu hakkında detaylı bilgiler bekleniyor.

Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom'un kaçıncı kez şampiyon olduğu merak ediliyor. GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puan toplayarak 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu?

Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Louka Prip attı.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste ikinci kez zafer ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu?

ICARDI GOL KRALI OLDU

Son hafta maçlarının ardından gol kralı da belli oldu. Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu gol krallığını aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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