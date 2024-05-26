Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puanla şampiyon oldu.
3 GOLLÜ ZAFER
Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.
24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste ikin
ci kez zafer ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.
ICARDI GOL KRALI OLDU
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den bir başarı daha geldi. Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol krallığını aldı. Mauro Icardi, bu sezon toplamda 25 gol kaydetti.
SADECE 2 KEZ KAYBETTİ
Ligdeki 38 maçta 33 galibiyet alan Galatasaray, 3 kez berabere kalırken sadece 2 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor (D), Fenerbahçe (D) ve Sivasspor (D) maçlarında 2'şer puan bıraktı. Cimbom, Hatayspor (D) ve Fenerbahçe (E) ise mağlup oldu.