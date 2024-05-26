Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puanla şampiyon oldu.

3 GOLLÜ ZAFER

Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste ikin

ci kez zafer ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

ICARDI GOL KRALI OLDU

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den bir başarı daha geldi. Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol krallığını aldı. Mauro Icardi, bu sezon toplamda 25 gol kaydetti.

SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Ligdeki 38 maçta 33 galibiyet alan Galatasaray, 3 kez berabere kalırken sadece 2 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor (D), Fenerbahçe (D) ve Sivasspor (D) maçlarında 2'şer puan bıraktı. Cimbom, Hatayspor (D) ve Fenerbahçe (E) ise mağlup oldu.