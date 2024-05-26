Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Ankara'da CHP'nin düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde konuşan Özgür Özel, emeklilerin sesi olacaklarını belirterek partisinin ilk seçim vaadini duyurdu. Özel, CHP iktidarında emekli maaşının önce asgari ücrete 2 yıl sonra da 1.5 asgari ücrete çıkarılacağını açıkladı.

CHP'nin bugün Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne yurdun farklı illerinden emekliler ve farklı sendikalar katıldı. Mitingde hükümete ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eleştireler yönelten Özel, IMF'yi kastederek "Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray'a git." dedi.

"HAKKINIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIM"

Özel'in mitingdeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara'da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım.

Hollanda'dan Ursula emekli olmuş, Trabzon'a geliyor, geziyor. Trabzonlu Ulviye teyze manava gidemiyor, pazara çıkamıyor. Hans'ın yaşadığı hayatı Hasan'dan esirgeyenlere yazıklar olsun.

"HER AY 5.5 ÇEYREK ALTINI ALIP KAÇAN BİR DÜZEN VAR"

Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2.5 altın almıyor. Her birinizin her ay 5.5 çeyrek altını alıp kaçan bir düzen var. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabı ilk sandıkta soracaksınız. Burada emekliler dışında emekli olamayanlar var.

Astsubaylar emekli olamıyor. Emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor. Her kademede görev yapanların özlük haklarını savunuyoruz.

"48 MİLYON KİŞİYE ÖDENEN PARA FAİZE ÖDENENDEN AZ"

OYAK'ta sözde TÜİK enflasyonu kadar portföy yönettik diyorlar. Bunun adı haksızlık değil, bunun adı hırsızlıktır. Yazıklar olsun.

Ekonomi öncelik belirleme işidir. Ekonomik tercihler sizi kimin hükumeti olduğunuzu gösterir. Toplam 48 milyon kişiye ödenen para bütçede faize ödenenden çok daha az.

Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil. Ama IMF hayaleti aramıza dolaşıyor. Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray'a git. Biraz da zenginlerin penceresine gitsin o.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15'ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız?

En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emeklilerin kredi borçlarının faizleri bir sefere mahsus silinmeli ve borçları beş yıla yayılarak taksitlendirilmelidir.

İLK SEÇİM VAADİ: EMEKLİ MAAŞI ÖNCE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır."