FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 38. hafta müsabakasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmada VAR görevinde ise İtalyan Marco Di Bello yer alacak. Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın kaybı durumunda 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2 ve beIN Connect platformunda canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:

Kaleci: Livakovic

Savunma: Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi

Orta Saha: Zajc, Fred, King, Szymanski

Hücum: Tadic, Dzeko (Serdar)

İstanbulspor'un Muhtemel 11'i: