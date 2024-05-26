FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? Fenerbahçe ve İstanbulspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçı izleyicileri heyecanlandırıyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda ve ilk 11'ler kimler olacak, tüm detaylar merak konusu. Maçı canlı ve HD olarak izlemek isteyen futbolseverler için bilgiler aşağıda.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 38. hafta müsabakasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmada VAR görevinde ise İtalyan Marco Di Bello yer alacak. Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın kaybı durumunda 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2 ve beIN Connect platformunda canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:
- Kaleci: Livakovic
- Savunma: Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi
- Orta Saha: Zajc, Fred, King, Szymanski
- Hücum: Tadic, Dzeko (Serdar)
İstanbulspor'un Muhtemel 11'i:
- Kaleci: Arda
- Savunma: Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas
- Orta Saha: Loshaj, Coly, Vefa
- Hücum: Sambissa, Mamadou, Jackson