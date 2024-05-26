Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti.

ICARDİ'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY SÖZLER

Maç sonunda açıklamalarda bulunan ve sezonu gol kralı olan Mauro Icardi, "Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

"BEN BAŞARIYI KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Arjantinli yıldız, "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.