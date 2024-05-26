Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Gol kralı olan Mauro Icardi, maç sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yaptı. Arjantinli Yıldız, "Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.
Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti.
ICARDİ'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY SÖZLER
Maç sonunda açıklamalarda bulunan ve sezonu gol kralı olan Mauro Icardi, "Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.
"BEN BAŞARIYI KAZANMAK İÇİN GELDİM"
Arjantinli yıldız, "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.